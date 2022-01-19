Салат-шаурма з соковитою куркою: свіже бачення улюблених страв на одній тарілці

19 січня 2022 , 21:06
Читать новость на русском

Джерело:

Сafe delites

Вражаюча подача страви не залишить осторонь навіть витонченого гурмана. У ній поєднується одразу дві страви: шаурма та салат.

Салат-шаурма з курятиною: рецепт

  • Час: 3 години
  • Порції: 3 – 4

Читайте також Як повернутися у форму після свят: ТОП-5 порад


Фото Cafe delites

Інгредієнти для курятини:
 – 2 столові ложки грецького йогурту;
 – 2 столові ложки оливкової олії;
 – 4 філе курячих стегон без кісток і шкіри;
 – ½ столової ложки тахіні (кунжутної пасти);
 – 2 зубчики часнику, подрібнені;
 – ¼ чайної ложки меленої кориці;
 – ¼ чайної ложки меленого насіння коріандру;
 – ¼ чайної ложки меленої гвоздики;
 – ¼ чайної ложки меленого кмину;
 – ¼ чайної ложки меленого фенхелю;
 – ¼ чайної ложки копченої паприки;
 – ¼ чайної ложки меленого кардамону;
 – ¼ чайної ложки каєнського перцю (або порошку червоного чилі) – за бажанням;
 – ½ чайної ложки морської солі.

Приготування:

  1. У глибокому посуді змішайте всі спеції для курятини та перемішайте з грецьким йогуртом.


Фото Cafe delites

  1. Повністю покрийте курку і залишіть її маринуватися на дві години або на ніч, якщо дозволяє час.
  1. Розігрійте сковороду або сковороду-гриль, додайте невелику кількість олії і обсмажте курку на грилі або обсмажте з обох сторін до готовності.
  1. Доки курка готується, приготуйте коржі: розігрійте більшу сковороду на повільному вогні і обсмажте їх до золотистого кольору з кожного боку.


Фото Cafe delites

  1. Викладіть на тарілку.
Інгредієнти для салату:
 – 200 грамів свіжого салату;
 – 2 помідори (нарізані кубиками);
 – 1 стиглий авокадо (нарізаний кубиками);
 – 1 огірок (нарізаний кубиками);
 – ½  червоної цибулі (нарізаний кубиками);
 – ½ склянки оливок каламата;
 – 100 грамів подрібненої фети;
 – ¼  склянки дрібно нарізаної петрушки;
Для соусу:
 – ½ склянки простого грецького йогурту;
 – 1 столова ложка тахіні;
  – 1 зубчик часнику (подрібнений);
 – 1 чайна ложка свіжовичавленого лимонного соку;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;;
Додатково:
 – 3 штуки круглих лавашів.

Приготування:

  1. Заздалегідь нарізані овочі трішки перемішайте та викладіть на лаваші.
  1. Приготуйте часниковий соус: змішайте йогурт разом з часником, лимонним соком і сіллю.


Фото Cafe delites

  1. Коли курка приготується, наріжте її довільними шматочками і викладіть на салат.


Фото Cafe delites

  1. Полийте страву часниковим соусом і подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак