Салат-шаурма з соковитою куркою: свіже бачення улюблених страв на одній тарілці
19 січня 2022 , 21:06Читать новость на русском
Джерело:Сafe delites
Вражаюча подача страви не залишить осторонь навіть витонченого гурмана. У ній поєднується одразу дві страви: шаурма та салат.
Салат-шаурма з курятиною: рецепт
- Час: 3 години
- Порції: 3 – 4
Читайте також Як повернутися у форму після свят: ТОП-5 порад
Фото Cafe delites
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 4 філе курячих стегон без кісток і шкіри;
– ½ столової ложки тахіні (кунжутної пасти);
– 2 зубчики часнику, подрібнені;
– ¼ чайної ложки меленої кориці;
– ¼ чайної ложки меленого насіння коріандру;
– ¼ чайної ложки меленої гвоздики;
– ¼ чайної ложки меленого кмину;
– ¼ чайної ложки меленого фенхелю;
– ¼ чайної ложки копченої паприки;
– ¼ чайної ложки меленого кардамону;
– ¼ чайної ложки каєнського перцю (або порошку червоного чилі) – за бажанням;
– ½ чайної ложки морської солі.
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте всі спеції для курятини та перемішайте з грецьким йогуртом.
Фото Cafe delites
- Повністю покрийте курку і залишіть її маринуватися на дві години або на ніч, якщо дозволяє час.
- Розігрійте сковороду або сковороду-гриль, додайте невелику кількість олії і обсмажте курку на грилі або обсмажте з обох сторін до готовності.
- Доки курка готується, приготуйте коржі: розігрійте більшу сковороду на повільному вогні і обсмажте їх до золотистого кольору з кожного боку.
Фото Cafe delites
- Викладіть на тарілку.
– 200 грамів свіжого салату;
– 2 помідори (нарізані кубиками);
– 1 стиглий авокадо (нарізаний кубиками);
– 1 огірок (нарізаний кубиками);
– ½ червоної цибулі (нарізаний кубиками);
– ½ склянки оливок каламата;
– 100 грамів подрібненої фети;
– ¼ склянки дрібно нарізаної петрушки;
Для соусу:
– ½ склянки простого грецького йогурту;
– 1 столова ложка тахіні;
– 1 зубчик часнику (подрібнений);
– 1 чайна ложка свіжовичавленого лимонного соку;
– сіль;
– чорний мелений перець;;
Додатково:
– 3 штуки круглих лавашів.
Приготування:
- Заздалегідь нарізані овочі трішки перемішайте та викладіть на лаваші.
- Приготуйте часниковий соус: змішайте йогурт разом з часником, лимонним соком і сіллю.
Фото Cafe delites
- Коли курка приготується, наріжте її довільними шматочками і викладіть на салат.
Фото Cafe delites
- Полийте страву часниковим соусом і подавайте до столу.
Смачного!