Салат "Щітка": лаконічний рецепт, який пасує абсолютно до всього

Існує безліч рецептів зі знайомих усім українцям овочів. Зокрема, салат "Щітка", який можна готувати й на свято, й на щодень.

Для нього вам потрібні найпростіші інгредієнти. Окрім цього, приготування займе зовсім мало часу.

Буде смачно До свята і на щодень: рецепт розкішного салату з курячою печінкою

Салат "Щітка"

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

– 200 грамів буряка;– 200 грамів моркви;– 200 грамів капусти;– 2 – 3 столові ложки яблучного оцту;– 2 – 3 столові ложки олії;– сіль до смаку.

Приготування:

Нашинкуйте капусту. Моркву та буряк почистьте та натріть на терці. Заправте салат олією, оцтом та посоліть до смаку. Перед подачею дайте йому постояти мінімум 30 хвилин в холодильнику.