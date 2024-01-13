Салат "Щітка": лаконічний рецепт, який пасує абсолютно до всього

13 січня 2024, 20:30
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Джерело:

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Існує безліч рецептів зі знайомих усім українцям овочів. Зокрема, салат "Щітка", який можна готувати й на свято, й на щодень.

Для нього вам потрібні найпростіші інгредієнти. Окрім цього, приготування займе зовсім мало часу.

Буде смачно До свята і на щодень: рецепт розкішного салату з курячою печінкою

Салат "Щітка"

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів буряка;
– 200 грамів моркви;
– 200 грамів капусти;
– 2 – 3 столові ложки яблучного оцту;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Нашинкуйте капусту. Моркву та буряк почистьте та натріть на терці.
  2. Заправте салат олією, оцтом та посоліть до смаку.
  3. Перед подачею дайте йому постояти мінімум 30 хвилин в холодильнику.
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Автор: Ольга Котів