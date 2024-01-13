Салат "Щітка": лаконічний рецепт, який пасує абсолютно до всього
13 січня 2024, 20:30Читать новость на русском
Джерело:top_havchik_
Існує безліч рецептів зі знайомих усім українцям овочів. Зокрема, салат "Щітка", який можна готувати й на свято, й на щодень.
Для нього вам потрібні найпростіші інгредієнти. Окрім цього, приготування займе зовсім мало часу.
Буде смачно До свята і на щодень: рецепт розкішного салату з курячою печінкою
Салат "Щітка"
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 200 грамів буряка;
– 200 грамів моркви;
– 200 грамів капусти;
– 2 – 3 столові ложки яблучного оцту;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Нашинкуйте капусту. Моркву та буряк почистьте та натріть на терці.
- Заправте салат олією, оцтом та посоліть до смаку.
- Перед подачею дайте йому постояти мінімум 30 хвилин в холодильнику.