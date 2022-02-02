Салат цезар із секретним інгредієнтом: рецепт з макаронами та оригінальним соусом

Найкращий салат цезар із секретним інгредієнтом – італійською пастою фузілі.

Існує багато рецептів цього популярного салату, але з макаронами ми ще не куштували. Також, не полінуйтеся, та приготуйте власноруч домашні грінки зі спеціями, щоб надати страві ще більше розмаїття вишуканих смаків та ароматів.

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Рецепт салату цезар з макаронами фузілі

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4

– 1 склянка пасти фузілі;– 6 склянок нарізаного салату ромен;– 1/4 склянки тертого сиру пармезан;– сіль;– чорний мелений перець;– 2 столові ложки оливкової олії;– 2 столові ложки вершкового масла;– 1 столова ложка подрібненого свіжого листя петрушки;– 1/2 чайної ложки сушеного орегано;– 1/2 чайної ложки сушеного базиліку;– 1/4 чайної ложки гранульованого часнику;– 12 штук мінібулочок з пшеничного борошна (оригінальні Hawaiian Sweet Dinner Rolls);– 1/2 склянки майонезу;– 1/3 склянки тертого сиру пармезан;– 1/4 склянки свіжовичавленого лимонного соку;– 2 столові ложки оливкової олії;– 1 чайна ложка вустерського соусу;– 2 – 4 філе анчоусів;– 2 зубчики часнику;– сіль;– свіжомелений чорний перець.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Змішайте оливкову олію, розтоплене вершкове масло, подрібнену петрушку, орегано, базилік і часник. Наріжте булочки невеликими кубиками, викладіть їх в один шар на деко. Додайте суміш зі спеціями та обережно перемішайте.

Поставте деко в духовку і запікайте до хрусткої і золотистої скоринки (4 – 5 хвилин). Готові грінки охолодіть.

Щоб приготувати заправку для салату, змішайте майонез, пармезан, лимонний сік, оливкову олію, вустерський соус, анчоуси, часник, сіль і перець.



Фото Damn delicious

У великій каструлі з киплячою підсоленою водою відваріть макарони фузілі (10 хвилин). Процідіть їх та дайте охолонути.

Викладіть ромен у велику миску, зверху додайте макарони, пармезан, сіль і перець. Полийте салат заправкою і обережно перемішайте.