Салат цезар із секретним інгредієнтом: рецепт з макаронами та оригінальним соусом
2 лютого 2022 , 21:45Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Найкращий салат цезар із секретним інгредієнтом – італійською пастою фузілі.
Існує багато рецептів цього популярного салату, але з макаронами ми ще не куштували. Також, не полінуйтеся, та приготуйте власноруч домашні грінки зі спеціями, щоб надати страві ще більше розмаїття вишуканих смаків та ароматів.
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Рецепт салату цезар з макаронами фузілі
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
– 1 склянка пасти фузілі;
– 6 склянок нарізаного салату ромен;
– 1/4 склянки тертого сиру пармезан;
– сіль;
– чорний мелений перець;
Для грінок:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка подрібненого свіжого листя петрушки;
– 1/2 чайної ложки сушеного орегано;
– 1/2 чайної ложки сушеного базиліку;
– 1/4 чайної ложки гранульованого часнику;
– 12 штук мінібулочок з пшеничного борошна (оригінальні Hawaiian Sweet Dinner Rolls);
Для соусу:
– 1/2 склянки майонезу;
– 1/3 склянки тертого сиру пармезан;
– 1/4 склянки свіжовичавленого лимонного соку;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка вустерського соусу;
– 2 – 4 філе анчоусів;
– 2 зубчики часнику;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Змішайте оливкову олію, розтоплене вершкове масло, подрібнену петрушку, орегано, базилік і часник. Наріжте булочки невеликими кубиками, викладіть їх в один шар на деко. Додайте суміш зі спеціями та обережно перемішайте.
- Поставте деко в духовку і запікайте до хрусткої і золотистої скоринки (4 – 5 хвилин). Готові грінки охолодіть.
- Щоб приготувати заправку для салату, змішайте майонез, пармезан, лимонний сік, оливкову олію, вустерський соус, анчоуси, часник, сіль і перець.
Фото Damn delicious
- У великій каструлі з киплячою підсоленою водою відваріть макарони фузілі (10 хвилин). Процідіть їх та дайте охолонути.
- Викладіть ромен у велику миску, зверху додайте макарони, пармезан, сіль і перець. Полийте салат заправкою і обережно перемішайте.
- Посипте цезар сухариками й подавайте страву до столу. Смачного!