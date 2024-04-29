Казковий салат, який зникне зі столу першим: простий рецепт з тунцем і маринованою цибулею
29 квітня 2024, 13:12Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Салат з тунцем для багатьох вже став класикою святкового столу. І не дивно, адже він дуже смачний.
Такий салат готується дуже просто. Особливого смаку надасть маринована цибуля.
Варто спробувати Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Салат з тунцем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів листя салату;
– 150 грамів огірків;
– 100 грамів томатів чері;
– 1 червона цибулина;
– 180 грамів консервованого тунця;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– 100 мілілітрів теплої води;
– половина пучка кінзи;
– сіль до смаку.
Для домашнього майонезу:
– 150 мілілітрів олії;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Добре промийте й висушіть зелень та овочі. Поріжте попередньо очищену цибулю напівкільцями, залийте ледь теплою водою та оцтом. Залиште маринуватися на 5 – 7 хвилин.
- Тим часом приготуйте майонез. Змішайте олію, яйце й сіль. Занурте ніжку блендера у суміш до дна. Не піднімаючи й не рухаючи її, почніть збивати на найвищій швидкості. Коли вийде густий майонез, вичавіть в нього лимонний сік і знову гарно збийте до однорідності.
- Порвіть листя салату, поріжте огірки брусочками, а томати чері – половинками або четвертинками. Зелень подрібніть.
- Змішайте всі інгредієнти, додайте дрібку солі, викладіть на велику пласку тарілку, посипте маринованою цибулею та заправте майонезом. Зверху викладіть шматочки тунця.