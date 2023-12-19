Зустрічаємо Новий рік із задоволенням: рецепт простого салату з тунцем і кукурудзою

Тунець – чудовий інгредієнт для салату. Окрім смаку, цей продукт несе й неабияку користь.

Спробуйте замінити майонез на хумус. Так буде ще смачніше.

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Салат з тунцем

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

– 1 баночка тунця у власному соку;– 2 солоні огірки;– половина банки консервованої кукурудзи;– 3 яйця;– 4 стебла зеленої цибулі;– 2 столові ложки майонезу чи хумусу;– сіль до смаку.

Приготування:

Курячі яйця зваріть круто. На це потрібно приблизно 10 хвилин. Далі очистьте їх від шкарлупи та наріжте кубиками. Також наріжте кубиками огірки, цибулю і зелень. Додайте кукурудзу, тунець та хумус. Перемішайте і викладіть в салатник. Прикрасьте за бажанням зеленню.