Зустрічаємо Новий рік із задоволенням: рецепт простого салату з тунцем і кукурудзою

19 грудня 2023, 19:45
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Джерело:

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Тунець – чудовий інгредієнт для салату. Окрім смаку, цей продукт несе й неабияку користь.

Спробуйте замінити майонез на хумус. Так буде ще смачніше.

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Салат з тунцем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 баночка тунця у власному соку;
– 2 солоні огірки;
– половина банки консервованої кукурудзи;
– 3 яйця;
– 4 стебла зеленої цибулі;
– 2 столові ложки майонезу чи хумусу;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Курячі яйця зваріть круто. На це потрібно приблизно 10 хвилин.
  2. Далі очистьте їх від шкарлупи та наріжте кубиками.
  3. Також наріжте кубиками огірки, цибулю і зелень.
  4. Додайте кукурудзу, тунець та хумус.
  5. Перемішайте і викладіть в салатник. Прикрасьте за бажанням зеленню.
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Автор: Ольга Котів