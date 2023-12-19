Зустрічаємо Новий рік із задоволенням: рецепт простого салату з тунцем і кукурудзою
19 грудня 2023, 19:45Читать новость на русском
Джерело:top_havchik_
Тунець – чудовий інгредієнт для салату. Окрім смаку, цей продукт несе й неабияку користь.
Спробуйте замінити майонез на хумус. Так буде ще смачніше.
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Салат з тунцем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 1 баночка тунця у власному соку;
– 2 солоні огірки;
– половина банки консервованої кукурудзи;
– 3 яйця;
– 4 стебла зеленої цибулі;
– 2 столові ложки майонезу чи хумусу;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Курячі яйця зваріть круто. На це потрібно приблизно 10 хвилин.
- Далі очистьте їх від шкарлупи та наріжте кубиками.
- Також наріжте кубиками огірки, цибулю і зелень.
- Додайте кукурудзу, тунець та хумус.
- Перемішайте і викладіть в салатник. Прикрасьте за бажанням зеленню.