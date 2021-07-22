Літній салат з ягід та овочів від пекельного шефа Алекса Якутова: ресторанний рецепт

Справжня вітамінна бомба – салат від судді реаліті-шоу "Пекельна кухня", що вже восени стартує на Новому каналі, Алекса Якутова. Це не просто смачна та легка страва, це справжній виклик своїм рецепторам!

Ми впевнені, що ви ще не куштували такого салату з полуниці та овочів. До складу літнього смаколика входять свіжі зелені овочі, зелень та яскрава полуниця.

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Алекс Якутов залюбки поділився з читачами рецептом салату, який закохає вас з першого шматочка. Адже полуниця – це не тільки комбінація сметани чи вершків. Нумо експериментувати разом!



Шеф-кухар Алекс Якутов / Фото Новий канал

Рецепт салату з полуниці та овочів

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порції: 2



Зелений салат / Фото Новий канал

Ретельно помийте всі овочів. Просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте огірок довгими пластинами, редиску кружечками, а полуницю – четвертинками. Порвіть руками салат та замішайте з нарізаними овочами. Перемішайте овочі у салатниці, додайте кінзу. Молодий горошок та спаржу бланшуйте та одразу охолодіть у холодній воді, щоб зупинити процес нагрівання.





Алекс Якутов / Фото Новий канал

Для приготування соусу змішайте олію, лимонний сік та гірчицю. Заправте салат та посипте зверху горішками. Смачного!

– 1 шт. салату латук;– 2 шт. спаржі;– 100 г полуниці;– 100 г молодого горошку;– 10 г кінзи;– 20 г фундука;– 1 свіжий огірок;– 5 шт. редиски;– 50 мл оливкової олії;– 15 мл лимонного соку;– 8 г діжонської гірчиці;– 3 г олії.