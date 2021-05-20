Салат з авокадо, волоськими горіхами, томатами та полуницею: простий рецепт

Салат з авокадо, волоськими горіхами, томатами та полуницею, який ви легко та швидко можете приготувати вдома. Оригінальну страву можна подавати у будні та свята.
Легкий та поживний салат з авокадо, волоськими горіхами, томатами та полуницею можна приготувати як основну страву або подати до будь-якого м'яса, риби. Також можете додати ваш улюблений соус.
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Рецепт салатуІнгредієнти:
– 1/2 авокадо;
– 100 грамів полуниці;
– 150 грамів листя салату;
– 50 грамів очищених волоських горіхів;
– 100 грамів томатів чері;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– лимонний сік;
– перець;
– сіль.
- Полуницю ретельно помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Авокадо помийте, відділіть від кісточки, наріжте скибочками.
- Томати помийте, розріжте навпіл.
- Горіхи викладіть на деко, відправте у духовку на 7-10 хвилин при температурі 180 градусів.
- Листя салату помийте, обсушіть паперовим рушником, викладіть на тарілку, додайте скибочки полуниці, авокадо, томати, горіхи, збризніть лимонним соком, додайте олію, сіль та перець. Смачного!