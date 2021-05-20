Салат з авокадо, волоськими горіхами, томатами та полуницею: простий рецепт

20 травня 2021 , 18:35
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Джерело:

24 канал

Салат з авокадо, волоськими горіхами, томатами та полуницею, який ви легко та швидко можете приготувати вдома. Оригінальну страву можна подавати у будні та свята.

Легкий та поживний салат з авокадо, волоськими горіхами, томатами та полуницею можна приготувати як основну страву або подати до будь-якого м'яса, риби. Також можете додати ваш улюблений соус.

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Рецепт салату

Інгредієнти:
– 1/2 авокадо;
– 100 грамів полуниці;
– 150 грамів листя салату;
– 50 грамів очищених волоських горіхів;
– 100 грамів томатів чері;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– лимонний сік;
– перець;
– сіль.
  1. Полуницю ретельно помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  2. Авокадо помийте, відділіть від кісточки, наріжте скибочками.
  3. Томати помийте, розріжте навпіл.
  4. Горіхи викладіть на деко, відправте у духовку на 7-10 хвилин при температурі 180 градусів.
  5. Листя салату помийте, обсушіть паперовим рушником, викладіть на тарілку, додайте скибочки полуниці, авокадо, томати, горіхи, збризніть лимонним соком, додайте олію, сіль та перець. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева