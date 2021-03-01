Салат з макаронами та м'ясом криля за рецептом Євгена Клопотенка

Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Відомий кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився з читачами оригінальним рецептом салату з м'ясом криля та томатами.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко не перестає дивувати нас смачними стравами з простих продуктів і пропонує приготувати салат з макаронів, м'ясом криля, соковитими томатами та м'яким сиром. Приготуйте смачну вечерю, яка сподобається всій сім'ї.
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Рецепт салату з м'ясом криля та томатами від Євгена Клопотенка у відео: