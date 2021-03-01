Салат з макаронами та м'ясом криля за рецептом Євгена Клопотенка

Відомий кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився з читачами оригінальним рецептом салату з м'ясом криля та томатами.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко не перестає дивувати нас смачними стравами з простих продуктів і пропонує приготувати салат з макаронів, м'ясом криля, соковитими томатами та м'яким сиром. Приготуйте смачну вечерю, яка сподобається всій сім'ї.

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Рецепт салату

Для приготування салату у каструлі з окропом відваріть макарони. Зцідіть воду. Ретельно помийте томати, петрушку. Томати наріжте скибочками, а м'який сир великими кубиками. Петрушку подрібніть ножем. У миску викладіть макарони, додайте томати, сир, петрушку, м'ясо криля, оливкову олію, лимонний сік. Викладіть на тарілку. Смачного!

– макарони (метелики);– м'ясо криля (консерви);– томати;– м'який сир (моцарела);– оливкова олія;– петрушка;– лимон;– сіль.

Рецепт салату з м'ясом криля та томатами від Євгена Клопотенка у відео: