Весняний салат з полуницею, молодим сиром та шпинатом за рецептом Євгена Грибеника

Переможець 2 сезону кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник поділився із читачами рецептом смачного та свіжого салату з полуницею.

Євген Грибеник запам'ятався неабиякою кулінарною майстерністю, стриманістю та мудрістю. Під час проєкту його колеги з повагою називали його "дядя Женя", адже він завжди був для них не тільки порадником, а й добрим другом.

Рецепт свіжого та легкого салату з полуницею підійде як для святкового, так і для буденного столу.

Паски та ковбаса — це, звичайно, дуже добре і смачно, та пригадаймо, що незабаром літо, до того ж організму треба відпочити від марафону застіль. Пропоную приготувати легкий салат разом зі мною, – прокоментував Євген Грибеник.

Рецепт салату з полуницею

Приправте сир перцем на ваш смак. Редиску наріжте тоненькими кільцями, а полуницю розріжте навпіл. Викладіть на тарілку свіже листя шпинату, можна також додати трішки руколи. Заправте салат соусом та викладіть решту інгредієнтів. Посипте салат насінням та подавайте до столу. Смачного!

– 50 г полуниці;– 30 г свіжого шпинату;– молодий сир на ваш смак (страчатела, адигейський або італійський прімо сале);– насіння гарбуза;– насіння соняшника;– насіння льону;– редиска;– перець.– соус наршараб;– бальзамічний оцет.