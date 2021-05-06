Весняний салат з полуницею, молодим сиром та шпинатом за рецептом Євгена Грибеника

6 травня 2021 , 09:14
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Джерело:

інстаграм Євгена Грибеника

Переможець 2 сезону кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник поділився із читачами рецептом смачного та свіжого салату з полуницею.

Євген Грибеник запам'ятався неабиякою кулінарною майстерністю, стриманістю та мудрістю. Під час проєкту його колеги з повагою називали його "дядя Женя", адже він завжди був для них не тільки порадником, а й добрим другом.

Рецепт свіжого та легкого салату з полуницею підійде як для святкового, так і для буденного столу.

Паски та ковбаса — це, звичайно, дуже добре і смачно, та пригадаймо, що незабаром літо, до того ж організму треба відпочити від марафону застіль. Пропоную приготувати легкий салат разом зі мною, – прокоментував Євген Грибеник.

Рецепт салату з полуницею

Інгредієнти:
 – 50 г полуниці;
 – 30 г свіжого шпинату;
 – молодий сир на ваш смак (страчатела, адигейський або італійський прімо сале);
 – насіння гарбуза;
 – насіння соняшника;
 – насіння льону;
 – редиска;
 – перець.
Для соусу:
 – соус наршараб;
 – бальзамічний оцет.
  1. Приправте сир перцем на ваш смак.
  2. Редиску наріжте тоненькими кільцями, а полуницю розріжте навпіл.
  3. Викладіть на тарілку свіже листя шпинату, можна також додати трішки руколи. 
  4. Заправте салат соусом та викладіть решту інгредієнтів.
  5. Посипте салат насінням та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак