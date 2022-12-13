Салати та м'ясо будуть неймовірними: рецепт знаменитого американського соусу ранч
13 грудня 2022, 16:25Читать новость на русском
Джерело:Shuba life
Заправка – смакова основа будь-якого салату. Оливкова олія та спеції далеко не єдина опція, якою варто завжди користуватися. До того ж чому б не приготувати соус, який також пасуватиме і до м'яса?
Соус ранч – один із найпопулярніших витворів американської кухні. Він має дуже ніжний кремовий смак та трав'янистий аромат, тому може бути як заправкою для салату, так і доповненням до соковитого м'яса.
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Цей соус створили поблизу зіркової Санта-Барбари, що у Каліфорнії, але про вартість інгредієнтів турбуватися не треба: усі вони зазвичай є у нашому холодильнику.
Рецепт соусу ранч
Час: 35 хвилин
Порцій: 2
Універсальний соус / Фото Food Network
Інгредієнти:
- 230 грамів майонезу;
- 120 грамів сметани;
- чайна ложка сушеної зеленої цибулі;
- чайна ложка сушеного кропу;
- 1/4 чайної ложки сушеного часнику;
- 1/4 чайної ложки цибулевого порошку;
- дрібка солі та чорного перцю.
Приготування:
- Усі вказані інгредієнти кладемо у миску та дуже добре перемішуємо. Це може зайняти кілька хвилин, але до процесу варто поставитися відповідально, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Накриваємо соус поліетиленовою плівкою та залишаємо у холодильнику мінімум на 30 хвилин. Після цього соусом можна заправляти салат або подавати до м'яса.
Смачного!