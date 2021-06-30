Легкі та корисні салати з курятиною: три домашні рецепти
30 червня 2021 , 16:27Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Думаєте, що приготувати на обід? Ми підготували для вас три рецепти салатів з курятиною, фруктами та овочами на будь-який смак, які ви легко і швидко приготуєте вдома.
Салати з курятиною – чудова ідея на обід або вечерю. Легкі страви зі свіжих овочів та ніжним м'ясом, сподобаються усім.
Читайте також Ресторанна страва за кілька хвилин: чому варто скуштувати Курочку су-від від ТМ "Наша Ряба"
Не треба витрачати багато часу на кухні, бо за 25 хвилин смачні та корисні салати у вас на столі. До страв додавайте улюблені овочі, спеції, соуси та гарнір.
Салат з курятиною та солодким перцем
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2 – 3
Салат з курятиною та солодким перцем/ Фото UnsplashІнгредієнти:
– 200 грамів курячого філе;
– 2 солодких перці (жовтий, червоний);
– 1 огірок;
– сіль;
– перець. Інгредієнти для соусу:
– 200 грамів сметани 15%;
– 2 чайні ложки оливкової олії;
– 1/2 чайної ложки лимонного соку;
– 1/2 чайної ложки гірчиці;
– сіль.
- Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
- Огірок помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
- У мисці з'єднайте оливкову олію з лимонним соком, додайте гірчицю. сметану, сіль, перемішайте до однорідної консистенції.
- У тарілку викладіть обсмажене м'ясо, солодкий перець, змастіть салат соусом.
Салат з курятиною, шпинатом та полуницею
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2 – 3
Салат з курятиною та полуницею/ Фото Unsplash
Інгредієнти:
– 200 грамів курячого філе;
– 30 грамів шпинату;
– 80 грамів полуниці;
– 50 грамів фети;
– 30 грамів волоських горіхів;
– рослинна олія;
– м'ята;
– сіль;
– перець. Інгредієнти:
– 1/4 столової ложки яблучного оцту;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– перець;
– сіль.
- Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Шпинат помийте.
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
- У мисці з'єднайте оливкову олію з оцтом, додайте лимонний сік, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції.
- Волоські горіхи підсушіть кілька хвилин у духовці, подрібніть ножем.
- Фету наріжте скибочками.
- М'яту помийте.
- У тарілку викладіть листя шпинату, обсмажене м'ясо, фету, горіхи, змастіть салат соусом, задекоруйте листочками м'яти.
Салат з курятиною, тертим сиром і томатами чері
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2 – 3
Салат з курятиною, томатами чері та тертим сиром/ Фото UnsplashІнгредієнти:
– 1 – 2 шт. курячого філе;
– 50 грамів томатів чері;
– 50 грамів листя салату;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 3 скибочки хліба;
– 50 грамів твердого сиру (Пармезан);
– сіль;
– перець.
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте кубиками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
- Листя салату ретельно помийте.
- Томати чері помийте, розріжте навпіл.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Хліб наріжте кубиками, викладіть на деко.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте зарікатись протягом 5 – 7 хвилин.
- У мисці з'єднайте оливкову олію з лимонним соком, додайте перець.
- У тарілку викладіть листя салату, томати чері, обсмажене м'ясо, додайте соус з оливкової олії, зверху викладіть тертий сир та сухарики. Смачного!