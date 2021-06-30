Легкі та корисні салати з курятиною: три домашні рецепти

Думаєте, що приготувати на обід? Ми підготували для вас три рецепти салатів з курятиною, фруктами та овочами на будь-який смак, які ви легко і швидко приготуєте вдома.

Салати з курятиною – чудова ідея на обід або вечерю. Легкі страви зі свіжих овочів та ніжним м'ясом, сподобаються усім.

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Не треба витрачати багато часу на кухні, бо за 25 хвилин смачні та корисні салати у вас на столі. До страв додавайте улюблені овочі, спеції, соуси та гарнір.

Салат з курятиною та солодким перцем

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 – 3

Салат з курятиною та солодким перцем/ Фото Unsplash

Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками. Огірок помийте, почистіть, наріжте скибочками. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки. У мисці з'єднайте оливкову олію з лимонним соком, додайте гірчицю. сметану, сіль, перемішайте до однорідної консистенції. У тарілку викладіть обсмажене м'ясо, солодкий перець, змастіть салат соусом.

Салат з курятиною, шпинатом та полуницею

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 – 3

– 200 грамів курячого філе;– 2 солодких перці (жовтий, червоний);– 1 огірок;– сіль;– перець.– 200 грамів сметани 15%;– 2 чайні ложки оливкової олії;– 1/2 чайної ложки лимонного соку;– 1/2 чайної ложки гірчиці;– сіль.

Салат з курятиною та полуницею/ Фото Unsplash

Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками. Шпинат помийте. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки. У мисці з'єднайте оливкову олію з оцтом, додайте лимонний сік, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції. Волоські горіхи підсушіть кілька хвилин у духовці, подрібніть ножем. Фету наріжте скибочками. М'яту помийте. У тарілку викладіть листя шпинату, обсмажене м'ясо, фету, горіхи, змастіть салат соусом, задекоруйте листочками м'яти.

Салат з курятиною, тертим сиром і томатами чері

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 – 3

– 200 грамів курячого філе;– 30 грамів шпинату;– 80 грамів полуниці;– 50 грамів фети;– 30 грамів волоських горіхів;– рослинна олія;– м'ята;– сіль;– перець.– 1/4 столової ложки яблучного оцту;– 1 столова ложка соєвого соусу;– 2 столові ложки оливкової олії;– перець;– сіль.

Салат з курятиною, томатами чері та тертим сиром/ Фото Unsplash

Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте кубиками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки. Листя салату ретельно помийте. Томати чері помийте, розріжте навпіл. Сир натріть на грубій тертці. Хліб наріжте кубиками, викладіть на деко. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте зарікатись протягом 5 – 7 хвилин. У мисці з'єднайте оливкову олію з лимонним соком, додайте перець. У тарілку викладіть листя салату, томати чері, обсмажене м'ясо, додайте соус з оливкової олії, зверху викладіть тертий сир та сухарики. Смачного!

– 1 – 2 шт. курячого філе;– 50 грамів томатів чері;– 50 грамів листя салату;– 2 столові ложки оливкової олії;– 1 столова ложка лимонного соку;– 3 скибочки хліба;– 50 грамів твердого сиру (Пармезан);– сіль;– перець.