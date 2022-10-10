Чи потрібно додавати яйце у тісто для вареників, або Чому тісто виходить занадто жорстким

Вареники є на столі кожного українця хоча б раз тиждень. Дізнайтеся головний секрет приготування цієї неймовірної страви.

Вареники – одна з улюблених українських страв. Зазвичай їх фарширують картоплею, сиром чи капустою. Можна приготувати їх солодкими – начинити такими фруктами, як сливи, вишнями або будь-якими іншими, які прийдуть на думку. Проте ідеальні вареники визначають за тістом. Чи варто додавати у страву яйце – дізнайтеся у матеріалі 24 каналу.

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Секрет гарних вареників полягає не тільки в хорошій начинці, але і в тісті: воно повинно бути ніжним. На жаль, часто воно буває жорстким, його важко тонко розкачати, що робить вареники просто несмачними.

Як додавання яйця впливає на тісто для вареників?

Додавання яйця в тісто для вареників може зробити його жорстким та твердим. Внаслідок цього воно втратить свою еластичність.

Улюблена українська страва / Фото pexels

Можна додати в тісто тільки жовтки. Вони зроблять отримане тісто для вареників злегка крихким, але при цьому легким у формуванні. Жовтки також додадуть страві приємний золотистий колір.

Чому тісто для вареників виходить жорстким?

Найчастішою причиною занадто жорсткого тіста є використання великої кількості борошна. Не додавайте його занадто багато під час замішування тіста та економно використовуйте для посипання тіста або верху під час розкачування.

Секрети приготування / Фото pexels

Вода для тіста для вареників

Другою причиною, чому тісто не дуже пластичне, може бути використання холодної води. Наступного разу додайте дуже гарячу воду, і ви обов’язково побачите велику різницю в консистенції тіста. Ви здивуєтеся, наскільки цей простий прийом впливає на м'якість і ніжність вареників.