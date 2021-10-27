Секрети та поради досвідчених господинь: квасимо капусту за лічені дні

Квашена капуста – традиційний інгредієнт на зимовому столі українців. З нею готують чимало страв: варять капусняк, тушкують, а ще це чудова закуска для п’янкого застілля.

Для того, щоб зимою ласувати квашеною капустою, слід зараз подбати про приготування цієї пікантної страви. В порівнянні з маринованими овочами закваска дозволяє зберегти масу корисних речовин.

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Навчитися квасити капусту нескладно. Важливо лише ретельно дотримуватись рецептури, щоб не пересолити продукт.

Квашена капуста також наділена лікувальними властивостями. До прикладу, цей продукт є особливо корисним для мікрофлори кишківника.

Швидкий рецепт квашеної капусти

Час: 3 дні

Порцій: 2

Зимова смакота / Фото today

Інгредієнти:

1 качан білокачанної капусти;

1 морква;

1 літр води;

1 столова ложка солі;

1 столова ложка цукру.

Приготування:

Капусту тонко нашаткуйте на спеціальній тертці. Якщо такої немає у наявності її можна нарізати ножем тонкою соломкою. Моркву слід натерти на грубій терці, з’єднайте її з капустою у великій мисці. Руками ретельно змішайте подрібнені овочі, злегка їх приминаючи, але не сильно. Покладіть овочі в скляні банки. Щільно притисніть шари капусти, щоб між ними не залишалися простору. Заповніть банки до самого верху. Закип'ятіть воду та додайте до неї сіль і цукор. Гарячим розсолом залийте капусту в банках. Наливати рідину слід повільно, щоб вона потрапила на саме дно банки. Накрийте нещільно банки кришками, поставте на тарілку, оскільки розсіл при бродінні буде витікати. Для наступного етапу вам знадобиться загострена паличка, нею слід протикати капусту до самого дна банки для видалення газу. Через три дні квашена капуста буде готова, її можна подавати до столу.

Корисні поради

Не всі сорти капусти підходять для квашення. Найкращими вважаються пізні, які готові лише до осені. Саме такий сорт забезпечить особливий смак страви.

Для засолювання не використовуються пошкоджені овочі – зайве листя варто видалити, інакше воно повністю зіпсує смак усієї заготівлі.

Йодована сіль для засолювання не підходить. Спробуйте використати морську сіль – на 1 кілограм овочів візьміть не менше 20 грам солі.