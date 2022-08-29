Замість хліба і панірувальних сухарів: секретний інгредієнт для соковитих котлет

Мрієте про котлети з фаршу, які буквально тануть у роті, а гості благають про рецепт? Ми знаємо, як їх приготувати!

Найчастіше до котлет додають панірувальні сухарі та хліб, але якщо замінити їх іншим інгредієнтом, то вони вийдуть набагато соковитішими.

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Щоб гарантувати ідеальний смак і текстуру котлет, варто замість панірувальних сухарів додати до них ячну крупу. Вона не позбавляє м'ясо вологи, а підкреслить смак і зробить котлети м'якими та соковитими.

Рецепт котлет з фаршу з ячною кашею

Час: 1 година

Порцій: 4

Соковиті котлети / Фото pexels

Інгредієнти:

пів кілограма курячого фаршу;

100 грамів сухої ячної крупи;

1 яйце;

1 цибулина;

1 морква;

1 зубчик часнику;

сіль;

перець;

олія для смаження;

борошно для посипання.

Приготування: