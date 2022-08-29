Замість хліба і панірувальних сухарів: секретний інгредієнт для соковитих котлет
29 серпня 2022 , 08:52Читать новость на русском
Джерело:przyslij przepis
Мрієте про котлети з фаршу, які буквально тануть у роті, а гості благають про рецепт? Ми знаємо, як їх приготувати!
Найчастіше до котлет додають панірувальні сухарі та хліб, але якщо замінити їх іншим інгредієнтом, то вони вийдуть набагато соковитішими.
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Щоб гарантувати ідеальний смак і текстуру котлет, варто замість панірувальних сухарів додати до них ячну крупу. Вона не позбавляє м'ясо вологи, а підкреслить смак і зробить котлети м'якими та соковитими.
Рецепт котлет з фаршу з ячною кашею
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
- пів кілограма курячого фаршу;
- 100 грамів сухої ячної крупи;
- 1 яйце;
- 1 цибулина;
- 1 морква;
- 1 зубчик часнику;
- сіль;
- перець;
- олія для смаження;
- борошно для посипання.
Приготування:
- Відваріть кашу в злегка підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці, а коли крупа буде готова, відставте вистигати.
- Потім очистіть і дрібно наріжте цибулю, моркву натріть на тертці.
- Зубчики часнику видавіть через прес.
- У сковороду налийте олію, додайте овочі і трохи пасеруйте, поки вони не стануть м’якими. Відставте вистигати.
- У мисці змішайте фарш, яйце, остиглі овочі, крупу, сіль і перець. Перемішуйте, поки інгредієнти не з’єднаються в одну однорідну масу.
- Сформуйте з маси котлети і обваляйте кожну в борошні.
- Обсмажте котлети з кожного боку до золотистої скоринки, на середньому вогні.
- Готові котлети викладіть на тарілку, застелену кухонними рушниками.