Фаршировані перці – це страва, рецепт якої подекуди передається з покоління у покоління. Втім, невеликі експерименти дозволяють відкрити її нові смаки та потішити близьких кулінарною новинкою.

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Рецепт фаршированих перців з сиром моцарела

Час: 90 хвилин

Порції: 6

Пальчики оближеш / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

6 великих перців – можна різного кольору;

100 грамів рису;

500 грамів свинячої лопатки;

невелика цибулина;

4 зубчики часнику;

250 грамів сиру моцарела;

500 грамів помідорів;

3 столові ложки томатної пасти;

2 столові ложки олії для смаження;

спеції: 1 чайна ложка орегано, по половині чайної ложки солі і солодкого перцю, по 1/3 чайної ложки перцю і гострого перцю.

Приготування:

Спочатку приготуйте начинку. Розігрійте велику сковороду і додайте дві столові ложки олії. Очистіть і подрібніть цибулю та часник, обсмажте. Підготуйте фарш і спеції: подрібніть м’ясо в м'ясорубці, викладіть фарш на сковороду з пасерованими цибулею і часником, також додайте спеції. Все перемішайте дерев’яною лопаткою і смажте 10 хвилин. Після закінчення цього часу додайте нарізану м’якоть помідорів. Перед цим очистіть їх від шкірки і видаліть тверду плодоніжку. Додайте в сковороду три столові ложки томатної пасти і велику жменю подрібненої цибулі. Продовжуйте смажити начинку 10 хвилин. Відваріть рис до м'якості в підсоленій воді, згідно з інструкцією на упаковці. У сковороду з обсмаженою начинкою додайте відварений рис. Все перемішайте і через три хвилини вимкніть. Перевірте смак і при необхідності додайте ще спецій. Для фаршированих перців вибирайте короткий та широкий термостійкий посуд, який вміщує шість перців. Перці ретельно промийте під холодною проточною водою і обсушіть паперовим рушником. Гострим ножем зріжте верхню частину з хвостиком. З центру перцю видаліть серцевину і білі волокна. У трохи остиглий фарш додайте більшу частину нарізаної невеликими шматочками моцарели і перемішайте. Залиште решту сиру на потім. Готовою начинкою начиніть всі перці. Викладіть фарширований перець у форму для запікання, попередньо налийте туди трохи води. Фаршировані перці поставте в розігріту до 180 градусів духовку і запікайте 40 хвилин. Акуратно зніміть запечені капелюшки з перців і викладіть їх на велику тацю. До начинки, яка виступає з верхньої частини перців, додайте решту сиру моцарела та запікайте ще 5 – 10 хвилин. Вийміть перець з духовки та накрийте капелюшками. Страва готова до подачі на стіл.