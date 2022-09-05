Фаршировані перці – це страва, рецепт якої подекуди передається з покоління у покоління. Втім, невеликі експерименти дозволяють відкрити її нові смаки та потішити близьких кулінарною новинкою.
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Рецепт фаршированих перців з сиром моцарела
Час: 90 хвилин
Порції: 6
Пальчики оближеш / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 6 великих перців – можна різного кольору;
- 100 грамів рису;
- 500 грамів свинячої лопатки;
- невелика цибулина;
- 4 зубчики часнику;
- 250 грамів сиру моцарела;
- 500 грамів помідорів;
- 3 столові ложки томатної пасти;
- 2 столові ложки олії для смаження;
- спеції: 1 чайна ложка орегано, по половині чайної ложки солі і солодкого перцю, по 1/3 чайної ложки перцю і гострого перцю.
Приготування:
- Спочатку приготуйте начинку. Розігрійте велику сковороду і додайте дві столові ложки олії.
- Очистіть і подрібніть цибулю та часник, обсмажте.
- Підготуйте фарш і спеції: подрібніть м’ясо в м'ясорубці, викладіть фарш на сковороду з пасерованими цибулею і часником, також додайте спеції.
- Все перемішайте дерев’яною лопаткою і смажте 10 хвилин.
- Після закінчення цього часу додайте нарізану м’якоть помідорів. Перед цим очистіть їх від шкірки і видаліть тверду плодоніжку. Додайте в сковороду три столові ложки томатної пасти і велику жменю подрібненої цибулі. Продовжуйте смажити начинку 10 хвилин.
- Відваріть рис до м'якості в підсоленій воді, згідно з інструкцією на упаковці.
- У сковороду з обсмаженою начинкою додайте відварений рис. Все перемішайте і через три хвилини вимкніть. Перевірте смак і при необхідності додайте ще спецій.
- Для фаршированих перців вибирайте короткий та широкий термостійкий посуд, який вміщує шість перців.
- Перці ретельно промийте під холодною проточною водою і обсушіть паперовим рушником. Гострим ножем зріжте верхню частину з хвостиком. З центру перцю видаліть серцевину і білі волокна.
- У трохи остиглий фарш додайте більшу частину нарізаної невеликими шматочками моцарели і перемішайте. Залиште решту сиру на потім.
- Готовою начинкою начиніть всі перці. Викладіть фарширований перець у форму для запікання, попередньо налийте туди трохи води.
- Фаршировані перці поставте в розігріту до 180 градусів духовку і запікайте 40 хвилин.
- Акуратно зніміть запечені капелюшки з перців і викладіть їх на велику тацю. До начинки, яка виступає з верхньої частини перців, додайте решту сиру моцарела та запікайте ще 5 – 10 хвилин.
- Вийміть перець з духовки та накрийте капелюшками. Страва готова до подачі на стіл.
Порада
Замість рису у фарш можна також додати близько 300 грамів вареної крупи: булгуру, пшона, ячменю, кускусу або вівсянки.
Якщо любите мексиканські смаки, то покладіть в сковороду з готовою начинкою трохи відцідженої кукурудзи, консервованої квасолі та суміші мексиканських спецій.