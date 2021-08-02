Встигніть приготувати це в серпні із сезонних продуктів: найсмачніші ідеї від Ярославського

2 серпня 2021 , 11:19
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Джерело:

Володимир Ярославський

Серпень – останній місяць літа, але не останній для приготування смачних наїдків зі свіжої городини, фруктів та ягід. Талановитий кулінар та ресторатор Володимир Ярославський поділився списком страв, які він обов'язково готує в серпні.

Що приготувати в серпні з сезонних продуктів

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  • Фаршировані чи запечені квіти цукіні чи гарбуза.


Фаршировані квіти цукіні / Фото Салат

  • Інжир: додавайте до салатів, запікайте його чи навіть подавайте у тостах з авокадо.


Інжир / Фото Кулінарні рецепти

  • Вишня: вареники, варення з вишні, домашнє морозиво з вишнею або сорбет, десерт Анна Павлова з вишнею.


Анна Павлова / Фото Інконтро

  • Персики: готуйте солодкі пироги, консервуйте у сиропі, подавайте у салатах чи як десерт – запечені з сиром.


Персики з сиром / Фото Пате

  • Яблука: готуйте солодкі пироги, пиріжки, тарт-татени, варіть варення чи повидло на зиму.


Яблучний пиріг / Фото Блог комфі

  • Цукіні: приготуйте ікру на зиму до канапок чи замість гарніру.
  • Баклажан: приготуйте тещині язички, баклажани на грилі, баклажани з козячим сиром чи баклажанну ікру.


Баклажан на грилі / Фото Гранд кулінар

  • Болгарський перець: просто запечені, фаршировані сиром чи зеленою, фаршировані м’ясом з рисом, суп гаспачо.


Фаршировані перці / Фото Особлива

  • Помідори: приготуйте в‘ялені на зиму, консервуйте у власному соку, варіть сік, суп гаспачо, салати, або просто з сіллю хлібом та запашною домашньою олією.
  • Кавун: можна просто їсти або приготувати солоний салат з кавуном та сиром.
  • Груша: приготуйте варення, солодкі пироги, тарти з франжипаном, або просто їжте сирою.
  • Лісові гриби: приготуйте смажені з олією на зиму, мариновані, або ризотто з лисичками чи картоплю з грибами.


Рис з грибами / Фото Блог комфі

  • Цвітна капуста: печена, у супі, смажена, як ризотто, або просто навіть сира чи маринована у салатах
  • Диня: можна їсти холодною, або з хамоном, у салатах чи в‘ялену.
  • Свіжий мед: смакує з хлібом чи сиром.


Маковий рулет / Фото Чудо повар

  • Мак: приготуйте макові пироги, пиріжки, рулети.
Автор: Богданна Рибак