Відкладаємо буденність: рецепт неповторної шакшуки
4 грудня 2022, 12:10Читать новость на русском
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
Яєчня – це страва, якою вже неможливо здивувати. Втім, деякі способи її приготування дарують такий особливий смак, що до них хочеться повертатися знову й знову.
Шакшука – це варіант приготування яєчні, який прийшов до нас з Близького Сходу. Кому саме належить відкриття цього рецепту – залишається загадкою, хоча за авторство страви боряться одразу кілька народів.
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Одна з особливостей шакшуки полягає у тому, що ви можете додавати інгредієнти на свій смак та розсуд, незамінними повинні бути лише яйця, помідори та спеції.
Рецепт шакшуки
Час: 20 хвилин
Порцій: 1
Неймовірна смакота за лічені хвилини / Фото Cookery
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 2 помідори;
- 1 зубчик часнику;
- 1/4 цибулини;
- половина болгарського перцю;
- 300 грамів консервованих томатів пелаті;
- дрібка зіри;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Помідори миємо, обсушуємо, нарізаємо кубиками та перекладаємо у миску.
- Зубчик часнику чистимо, притискаємо та дрібно нарізаємо. Дрібно нарізаємо цибулю. Додаємо все до томатів.
- Перець нарізаємо кубиками.
- У миску з овочами додаємо пелаті, солимо та додаємо столову ложку оливкової олії.
- Другу ложку олії розігріваємо на сковорідці і обсмажуємо суміш 5 – 7 хвилин. У процесі додаємо дрібку зіри.
- Акуратно вбиваємо на сковорідку яйця. Солимо та перчимо до смаку і готуємо 3 хвилини на маленькому вогні.
- Розігріваємо духовку до 220 градусів та запікаємо 3 – 5 хвилин, в залежності від того, якої готовності яйця ви полюбляєте.
Смачного!