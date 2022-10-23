Задоволення без затрат часу: простий рецепт неймовірної шарлотки
23 жовтня 2022 , 14:37Читать новость на русском
Джерело:Ania Starmach
Яблука зараз є чи не в кожному холодильнику. Це чудовий шанс приготувати смачний десерт, на який піде зовсім небагато часу та зусиль.
Шарлотка – один із найбільш популярних десертів, коли мова заходить про те, куди використати яблука. Варіація рецепта цього пирога є чи не у кожній сім'ї, але пропонуємо познайомитися з тим, який не потребує зусиль та дозволить приготувати десерт паралельно з іншими стравами.
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Рецепт шарлотки з яблуками
Час: 1 година
Порцій: 6
Яблучне задоволення / Фото Ania Starmach
Інгредієнти:
- 4 листи тіста філо;
- 2 яблука;
- 2 груші;
- 6 столових ложок вершкового масла;
- 4 столові ложки цукру;
- 1 чайна ложка ванільного цукру;
- 0,5 чайної ложки кориці.
Приготування:
- Фрукти чистимо від шкірки та видаляємо серцевинки. Нарізаємо великими кубиками.
- Розігріваємо сковорідку, додаємо до неї цукор та 2 столові ложки вершкового масла. Потім викладаємо фрукти, корицю та ванільний цукор, тушкуємо 20 хвилин.
- Решту вершкового масла розчиняємо у каструлі, змочуємо пензлик та змащуємо тісто, "склеюючи" його.
- Склеєні листи тіста викладаємо у форму, зверху викладаємо фрукти.
- Випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.
Смачного!