Шарлотка з яблуками: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

23 червня 2021 , 12:37
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Відомий суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками простим рецептом шарлотки з яблуками. Як приготувати – читайте у матеріалі.

За рецептом шеф-кухаря Ектора Хіменса-Браво ви з легкістю приготуєте вдома шарлотку з яблуками.  Ніжний та смачний пиріг сподобається дітям та дорослим.

Читайте також 10 порад, як прищепити дитині любов до здорової їжі

Ектор Хіменса-Браво рекомендує очищені яблука одразу додавати до тіста, щоб вони не темніли. Страву можна подавати на сніданок або на десерт.  

Шарлотка – солодкий пиріг із яблук, десерт французької кухні. Його готують з додаванням яєць, борошна, цукру та кориці.

Існує дві версії походження назви. За однією – назва походить від імені королеви Шарлотти Мекленбург-Штрелицької, дружини англійського короля Георга III, а іншої –  від староанглійського  слова charlyt, що перекладається – "страва зі збитих яєць, цукру і молока".

Рецепт шарлотки з яблуками

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 159 ккал
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 80 грамів борошна;
– 50 грамів цукру;
– 50 грамів вершкового масла 82%;
– 70 грамів молока 2,5 – 3,2%;
– дрібка солі та кориці;
– 2,5 – 3 яблука;
– мигдальні пластівці.
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. Яблука помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
  3. У мисці з'єднайте яйця з цукром, додайте молоко, борошно, розтоплене вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції. Далі – додайте сіль та корицю.

Процес замішування тіста/ Скриншот з відео

  1. Для того, щоб яблука не темніли, додайте частину у тісто.

Тісто з яблуками/ Скриншот з відео

  1. Форму для запікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто, зверху скибочки яблук та мигдальні пластівці.
  2. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 – 50 хвилин.

Шарлотка/ Скриншот з відео

  1. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, розділіть на порції. Смачного!

Рецепт шарлотки з яблуками від Ектора Хіменеса-Браво у відео:

 

Автор: Євгенія Тугушева