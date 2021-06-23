Шарлотка з яблуками: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками простим рецептом шарлотки з яблуками. Як приготувати – читайте у матеріалі.

За рецептом шеф-кухаря Ектора Хіменса-Браво ви з легкістю приготуєте вдома шарлотку з яблуками. Ніжний та смачний пиріг сподобається дітям та дорослим.

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Ектор Хіменса-Браво рекомендує очищені яблука одразу додавати до тіста, щоб вони не темніли. Страву можна подавати на сніданок або на десерт.

Шарлотка – солодкий пиріг із яблук, десерт французької кухні. Його готують з додаванням яєць, борошна, цукру та кориці.

Існує дві версії походження назви. За однією – назва походить від імені королеви Шарлотти Мекленбург-Штрелицької, дружини англійського короля Георга III, а іншої – від староанглійського слова charlyt, що перекладається – "страва зі збитих яєць, цукру і молока".

Рецепт шарлотки з яблуками

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 159 ккал

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Яблука помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. У мисці з'єднайте яйця з цукром, додайте молоко, борошно, розтоплене вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції. Далі – додайте сіль та корицю.

– 3 яйця;– 80 грамів борошна;– 50 грамів цукру;– 50 грамів вершкового масла 82%;– 70 грамів молока 2,5 – 3,2%;– дрібка солі та кориці;– 2,5 – 3 яблука;– мигдальні пластівці.

Процес замішування тіста/ Скриншот з відео

Для того, щоб яблука не темніли, додайте частину у тісто.

Тісто з яблуками/ Скриншот з відео

Форму для запікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто, зверху скибочки яблук та мигдальні пластівці. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 – 50 хвилин.

Шарлотка/ Скриншот з відео

Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, розділіть на порції. Смачного!

Рецепт шарлотки з яблуками від Ектора Хіменеса-Браво у відео: