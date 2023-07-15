Ви можете зробити фатальну помилку: не псуйте свій шашлик цими продуктами

Шашлик – король літнього застілля. Проте інколи страва виходить пересушеною чи навіть гіркою.

При приготуванні шашлику важливо знати певні секрети, щоб отримати ідеальну та соковиту страву. Важливо дотримуватися балансу смаків. Пам’ятайте, що поміркованість і збалансованість є ключовими для створення ідеального шашлику, повідомляє 24 Канал.

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Як приправляти не варто

Є кілька спецій, які не можна додавати у шашлик, оскільки вони можуть перебити смак м'яса або зробити його жорстким.

– гвоздика;– мускатний горіх;– кардамон;– імбир;– кориця;– розмарин.

Ці спеції можуть додати м'ясу гіркий або терпкий смак, а також зробити його жорстким. Також важливо не переборщити зі прянощами, оскільки це також може його зіпсувати. Краще додавати спеції в невеликій кількості та спробувати м'ясо, щоб переконатися, що його не пересолено.

Соковите м'ясо – найкраща страва для трапези на свіжому повітрі / Фото unsplash

Цитрусові фрукти

Хоча цитрусові, як-от лимони, лайми та апельсини, можуть додати гострий і освіжаючий смак маринадам, їх не можна залишати в контакті з м’ясом впродовж тривалого часу. Кислота, присутня в цитрусових, може розщеплювати білки, що зіпсує смак шашлику.

Надлишок цукру

Цукор, мед або кленовий сироп можуть додати м’ясу солодкості та допомогти карамелізувати його під час приготування на грилі. Однак надмірна кількість солоду в маринаді може призвести до того, що м’ясо легко підгорить, особливо при сильному нагріванні. Крім того, цукор може маскувати природний смак м’яса, якщо його використовувати надмірно. Помірність є ключем до досягнення добре збалансованого шашлику.

Важливо знати, чи можна тримати