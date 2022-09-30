Шаурма від Ярославського: готуємо з куркою та без майонезу

30 вересня 2022 , 15:21
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Щоб швидко, ситно перекусити й без шкоди для фігури зупиніть свій вибір на домашній шаурмі. Вона соковита, м'ясо ніжне, а соус стане головним відкриттям.

Шаурма – доступна та смачна страва, яку часто можна перехопити на стрітфуд фестивалях, або приготувати вдома за лічені хвилини.

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Начинками для шаурми можуть бути будь-які інгредієнти: курка, свинина, яловичина, мікс м'яса, або й зовсім без нього. Яку шаурму приготувати – вирішувати вам, але з куркою таки смачніше!

Рецепт домашньої шаурми з куркою

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 1 упаковка вірменського лаваша;
 – 300 грамів курятини;
 – олія;
 – 60 грамів солодкого перцю;
 – 50 грамів кетчупу;
 – 100 грамів соусу з грецького йогурту, часнику, солі з приправами,
 – січеної зелені кінзи та петрушки;
 – 120 грамів томатів;
 – 40 грамів зелені петрушки та кінзи.

Приготування:

  • Наріжте куряче м'ясо шматочками та обсмажте до готовності на розігрітій сковорідці з олією.
  • Додайте до м'яса нарізаний кубиками перець та обсмажуйте ще 1 хвилину.
  • Змастіть лаваш соусом з йогурту та кетчупу, додайте листя петрушки та кінзи, курку, шматочки помідорів та загорніть все у рулет.
  • Підсмажте шаурму на сухій сковорідці з обох боків та подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак