Шеф-кухар Володимир Ярославський розповів де навчався кулінарії

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" не тільки успішний телеведучий одного з найпопулярніших проєктів на телебаченні, а ще й талановитий шеф-кухар та ресторатор. Він вирішив поділитися з читачами цікавими фактами зі свого життя, а саме де проходив стажування у молодості.

Володимир Ярославський вперше пройшов стажування у 26 років, у школі вин та високої гастрономії у Москві. Шеф-кухар зізнався, що туди було важко потрапити та коштувало йому це захмарних грошей.

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Оскільки це була його мрія з 22 років, Володимир таки її здійснив.

Мені вдалося попрацювати під керівництвом Патріка Пажеса — відомого ресторатора та сомельє. У нього й навчився перших азів французької кухні. Я неймовірно радий, що потрапив у цю школу. Навіть пам'ятаю, як через три роки усвідомлював: "Так от чому ми так робили у Москві!", – прокоментував Ярославський.

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Друге велике стажування було у 34 роки. Володимир Ярославський їздив у п'ятизіркові готелі Fairmont в Дубай та Абу-Дабі. Стажувався на Chef de Cuisine.

Я міг обрати й Executive Sous Chef, але не знав, що ця позиція вища. В ОАЕ я незабутньо провів час і побачив, як організована робота в лакшері-готелях, – відзначив шеф-кухар.

Наступним був лондонський ресторан The Ledbury (на той час він був 17-им у рейтингу 50 best restaurants). Також брав Frenchie Covent Garden та Typing Room. Цікавим було і стажування у Bistro Vadouvan. Заклад відкрив француз, який працював у ресторані з двома зірками Мішлен, а згодом вирішив почати власну справу.

Він робив класичні страви з ноткою азійської кухні. Це було дуже цікаво. Досі пам'ятаю ті равіолі в соусі том-кха, – зазначив Володимир Ярославський.

У Іспанії шеф-кухар стажувався у закладі Tickets. Крім того, кулінар частенько їздив до друзів у мішленівські ресторани. Наприклад, Ярославський був у піцерії з двома ножами по Gambero Rosso, яку відкрив його хороший товариш.