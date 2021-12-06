Ще більше кокосу: рецепт торта "Рафаелло" без лактози та глютену

6 грудня 2021 , 22:19
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Ну хто ж не любить відомі цукерки з кокосом, а як щодо цілого торта? Ми підготували для вас неймовірний рецепт солодкої випічки, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Торт "Рафаелло" без лактози та глютену

  • Час: 12 – 24 годин
  • Порції: 8

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Торт "Рафаелло" / Фото Прості рецепти

Інгредієнти для бісквіта:
– 150 грамів сирих яєць (190 грамів/210 грамів);
– 150 грамів борошна (190 грамів/210 грамів);
– 110 грамів цукру (140 грамів/150 грамів);
– 30 грамів кокосової стружки (40 грамів/40 грамів)⁣;
– 4 грамів розпушувача (5 грамів/6 грамів)⁣.

Розрахунок на форму 16 сантиметрів, в дужках на форми: 20/22 сантиметри.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 165 градусів в режимі "Конвекція".
  1. Збийте яйця з цукром до стійких піків.
  1. Окремо змішайте борошно з розпушувачем та додайте до яєчної маси.
  1. Додайте кокосову стружку та дбайливо перемішайте.
  1. Вилийте тісто в форму та випікайте 35 – 40 хвилин.
  1. Охолодіть бісквіт, зріжте верхівку та вийміть з форми.
  1. Розріжте бісквіт повздовж на три рівних коржі.


⁣Кокосовий крем

Інгредієнти:
– 250 мілілітрів кокосового молока (310 грамів/340 грамів)⁣;
– 150 грамів кокосового згущеного молока (190 грамів/210 грамів)⁣;
– 300 мілілітрів кокосових вершків (380 грамів/410 грамів)⁣;
– 7 грамів желатину+35 мілілітрів води (9 грамів/10 грамів + 45 мілілітрів/50 мілілітрів)⁣.

Розрахунок на форму діаметром 16 сантиметрів, в дужках: 20/22 сантиметри.

Приготування:

  1. Замочіть желатин у теплій воді та залишіть набухати на 10 – 15 хвилин.
  1. Змішайте кокосове молоко та згущене кокосове молоко та доведіть в каструлі до парування.
  1. Додайте до суміші желатин та перемішайте.
  1. Перелийте основу для крему в глибокий посуд, накрийте шаром харчової плівки "в контакт" та залишіть охолоджуватися.
  1. Відправте в холодильник на кілька годин.
  1. Розімніть крем до однорідної маси.


Торт "Рафаелло" / Фото Прості рецепти

  1. Збийте кокосові вершки та з'єднайте з кремом.
  1. Вкрийте форму для торта (борти) ацетатною плівкою. Форма 18 сантиметрів.
  1. Викладіть на дно форми корж, просочіть його кокосовим молоком.
  1. Заповніть простір форми кремом.
  1. Аналогічно викладіть та перекладіть ще два коржі.
  1. Відправте торт в холодильник на 4 – 5 годин.
  1. Зніміть з торта форму та плівку.
  1. Задекоруйте торт мигдалевими пластівцями до середини торта.
  1. Зверху посипте кокосовою стужкою.
  1. Викладіть на поверхню торта цукерки "Рафаелло" та подавайте випічку до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак