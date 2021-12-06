Ще більше кокосу: рецепт торта "Рафаелло" без лактози та глютену
6 грудня 2021 , 22:19Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Ну хто ж не любить відомі цукерки з кокосом, а як щодо цілого торта? Ми підготували для вас неймовірний рецепт солодкої випічки, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
Торт "Рафаелло" без лактози та глютену
- Час: 12 – 24 годин
- Порції: 8
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Торт "Рафаелло" / Фото Прості рецепти
– 150 грамів сирих яєць (190 грамів/210 грамів);
– 150 грамів борошна (190 грамів/210 грамів);
– 110 грамів цукру (140 грамів/150 грамів);
– 30 грамів кокосової стружки (40 грамів/40 грамів);
– 4 грамів розпушувача (5 грамів/6 грамів).
Розрахунок на форму 16 сантиметрів, в дужках на форми: 20/22 сантиметри.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 165 градусів в режимі "Конвекція".
- Збийте яйця з цукром до стійких піків.
- Окремо змішайте борошно з розпушувачем та додайте до яєчної маси.
- Додайте кокосову стружку та дбайливо перемішайте.
- Вилийте тісто в форму та випікайте 35 – 40 хвилин.
- Охолодіть бісквіт, зріжте верхівку та вийміть з форми.
- Розріжте бісквіт повздовж на три рівних коржі.
Інгредієнти:
Кокосовий крем
– 250 мілілітрів кокосового молока (310 грамів/340 грамів);
– 150 грамів кокосового згущеного молока (190 грамів/210 грамів);
– 300 мілілітрів кокосових вершків (380 грамів/410 грамів);
– 7 грамів желатину+35 мілілітрів води (9 грамів/10 грамів + 45 мілілітрів/50 мілілітрів).
Розрахунок на форму діаметром 16 сантиметрів, в дужках: 20/22 сантиметри.
Приготування:
- Замочіть желатин у теплій воді та залишіть набухати на 10 – 15 хвилин.
- Змішайте кокосове молоко та згущене кокосове молоко та доведіть в каструлі до парування.
- Додайте до суміші желатин та перемішайте.
- Перелийте основу для крему в глибокий посуд, накрийте шаром харчової плівки "в контакт" та залишіть охолоджуватися.
- Відправте в холодильник на кілька годин.
- Розімніть крем до однорідної маси.
Торт "Рафаелло" / Фото Прості рецепти
- Збийте кокосові вершки та з'єднайте з кремом.
- Вкрийте форму для торта (борти) ацетатною плівкою. Форма 18 сантиметрів.
- Викладіть на дно форми корж, просочіть його кокосовим молоком.
- Заповніть простір форми кремом.
- Аналогічно викладіть та перекладіть ще два коржі.
- Відправте торт в холодильник на 4 – 5 годин.
- Зніміть з торта форму та плівку.
- Задекоруйте торт мигдалевими пластівцями до середини торта.
- Зверху посипте кокосовою стужкою.
- Викладіть на поверхню торта цукерки "Рафаелло" та подавайте випічку до столу. Смачного!