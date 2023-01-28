Сирник чи макаруни: що ваш улюблений десерт говорить про вашу особистість
Джерело:24 канал
Десерти – це те, без чого ми не можемо уявити свого життя. Цікаво, що улюблені смаколики можуть розповісти про нас багато цікавого.
"Ми – це те, що ми їмо!", – цей вислів приписують одразу Гіппократу, китайському поету Лі Бао та багатьом іншим вченим та філософам. Проте кому б не належала ця крилата фраза, вона точно передає істину. Харчування є дуже важливою частиною нашого життя, а улюблені десерти здатні багато розповісти про вашу особистість.
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Макаруни
У вас приховано дві протилежності: люди вас ненавидять або неймовірно люблять. Для вас життя – це розкіш, як і ці особливі ласощі. Ви любите одягатися у вишуканий одяг та відвідувати різноманітні події.
Печиво
Як любитель печива, ви дуже різноманітні та можете адаптуватися до будь-яких змін. Не дивно, враховуючи, скільки існує рецептів печива! З вами легко бути поруч і ви завжди вмієте залишатися стриманим.
Торт
Ви романтична особистість з чудовим смаком. Інколи ви занадто догоджаєте людям, але не дозволяєте себе принижувати. Ви – ідеальний баланс смаків.
Сирник
Ваша любов до сирного смаколика свідчить про те, що ви екстремал, коли справа доходить до смаку та аромату. Крім того, це свідчить про те, що ви вперто віддані своїм людям.
Кекси
Ви та людина, яка не любить ділитися. Якщо вас не запросили на вечірку, це лише тому, що ви її влаштували. Також ви – щирий друг, який завжди виручить у складну хвилину.