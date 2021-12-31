Що готують на Новий рік в різних країнах світу: особливі традиції

Новий рік – це не лише час великої радості, а й серйозна підготовка. Це свято відрізняється своєю неповторною атмосферою, що робить його, безсумнівно, улюбленим у багатьох країнах світу. Про святковий стіл та інші кулінарні традиції у різних куточках світу – у нашому матеріалі.

У гарячій Іспанії та багатьох країнах Південної Америки, коли настає північ, кожен має з'їсти по одній виноградині з черговим ударом годинника. Звичай виник у ХХ столітті. Подейкують, що традиція виникла, коли виноградарі з регіону Аліканте хотіли розпродати рекордний урожай.

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Квашена капуста і свинина на удачу. У Німеччині та Нідерландах їдять квашену капусту. Саме квашена капуста вважається є символом достатку й удачі, тому її подають разом зі свининою на зустріч Нового року.

У новорічну ніч обов’язково з’їжте страву з сочевицею – це італійська традиція. Незадовго до півночі кожен італієць обов’язково повинен з’їсти хоча б кілька столових ложок супу або рагу з цього бобового овоча.

Святкуємо за всіма правилами / Фото pinterest

На Філіппінах існує звичай сидіти за столом, на якому дванадцять круглих фруктів. Їх овальна форма нагадує монети, які, як очікується, принесуть багатство в наступному році.

Свинину в цю ніч їдять кубинці та португальці, а найкращою прикметою вважають смажене порося. Угорці кладуть йому в рот чотири гвоздики – завдяки їм рік, що приходить, має бути щасливим.

Щасливий період / Фото pinterest

Загалом у християнських країнах риба є важливим символом, тому її не можна пропустити 31 грудня. У Мексиці, щоб не спокушати долю, подають рибу, нарізану на дзвіночки, що дає надію на щасливий і мирний рік.

Напередодні Нового року заможніші японці їдять блакитного тунця, який є однією з найдорожчих риб у світі. Цікаво, що м’ясо цієї риби не блакитне, а рожеве, і цей колір символізує щастя для жителів цієї країни.

В Австралії, щоб забезпечити своє процвітання, готують марципанову свиню, а в Греції – круглий пиріг, в якому захована монета, і той, хто її знайде, не буде скаржитися на відсутність удачі в наступному році.