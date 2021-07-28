Маринувати не можна купувати: що краще – купити вже підготоване м'ясо чи замаринувати власноруч

Липень – чудовий час для пікніків на природі! Уявіть лишень... Ви безтурботно мружите очі на сонці. На повні груди вдихаєте чисте лісове повітря. Від мангала доноситься спокусливий аромат м’яса. І жодних смартфонів чи планшетів. Нарешті можна не думати про роботу, а сповна насолоджуватися відпочинком, на який ви так довго чекали...

Що ми зазвичай готуємо під час заміських посиденьок? (А на свіжому повітрі апетит розпалюється не на жарт!) Традиційні шашлики та барбекю (стейки, курячі крильця чи гомілки тощо).

До теми Смажимо шашлик у Львові: ТОП-6 локацій, де можна чудово відпочити на природі

М'ясо на багатті людина смажить відтоді, як навчилася добувати вогонь. І сьогодні ми так само насолоджуємося приготованими на відкритому вогні стравами. Шашлик – у різних варіаціях – готують практично в усіх куточках світу: у Вірменії (там цю страву називають "хоровац"), Японії ("якіторі"), Португалії ("ешпетаді"), Греції ("сувлакі")... Українцям найбільше припала до смаку "класика жанру" – грузинський шашлик та американське барбекю.

Що потрібно для смачних страв на мангалі чи грилі

Алгоритм завжди один і той самий. Треба:

Заздалегідь обрати місце для пікніку.

Подбати про необхідне устаткування.

Купити ідеальне м'ясо (філе для шашлику або ж курячі крильця, гомілки та стегна ).

). М'ясо правильно нарізати (замаленькі шматочки швидко згорять, а завеликі не пропечуться всередині) і замаринувати.

Курочку слід правильно нарізати та замаринувати / Фото Shutterstock

В інтернеті можна знайти безліч рецептів – від найпростіших (які ми освоїли ще в шкільні та студентські роки) до по-ресторанному примхливих. Кілька страв ви уже готували, але смак м'яса вас розчарував і ви не хочете знову "наступити на граблі"? Адже шашлик та барбекю – сезонні страви, на них дуже складно "набити руку".

Отже, маринування м'яса вимагає часу, вправності та ще й влітає в копієчку. Адже крім м'яса потрібні різноманітні спеції – самою сіллю та чорним перцем тут не обійтися. То навіщо завдавати собі стільки клопоту, не будучи впевненим, що результат справдить сподівання, якщо є змога купити підготовлений продукт, який одразу можна відправити на вогонь?

Свідомо не купуєте мариноване м'ясо, бо переконані, що у продукту збіг термін придатності, а замаринували його, щоб замаскувати затхлий запах і несвіжий вигляд? Це – застаріле упередження. Сьогодні ринок пропонує широкий асортимент якісного маринованого м'яса для шашликів та барбекю. Це і популярні свинина та яловичина, і лайт-варіант для тих, хто дбає про фігуру й не хоче перевантажувати шлунок, – курятина.

Під час маринування використовуються найрізноманітніші прянощі. Любите шашлик із легкою гостринкою? Вам підійде м'ясо, замариноване з часником та цибулею. Шануєте насичений пряний смак? Його продукту додадуть коріандр і мускатний горіх. Різні перці, сушена зелень, гірчиця, базилік, майоран, кмин, імбир – сумішей для маринування безліч!

Звісно, ризик придбати неякісну заготовку є.

Покупцеві не обов’язково знати всі тонкощі зберігання свіжого м'яса в магазині. Добросовісні продавці апріорі дбають про правильні умови продажу своєї продукції, розбірливо зазначають на упаковці всю потрібну інформацію, зокрема найменування компанії-виробника та термін придатності. Тож, завітавши за м'ясом до фірмового магазину, можете не хвилюватися: ваш пікнік удасться на славу!

Добросовісні продавці дбають про умови продажу продукції / Фото Наша Ряба

На що слід звернути особливу увагу

М'ясо може маринуватися безпосередньо на виробництві, а може – і у магазині.

Так робить "Наша Ряба Апетитна" – курятина маринується у "М'ясомаркетах" та у магазинах МХП Рітейл. Відомий виробник пропонує поціновувачам м'яса з мангалу широкий асортимент маринованої птиці під брендом "Апетитна":

Гомілки "Делі" зі спецією карі – індійською приправою на основі куркуми;

– індійською приправою на основі куркуми; Пікантні крильця "Макао" з травами та часником , у яких ніжну солодкість підкреслює приємна гострота;

, у яких ніжну солодкість підкреслює приємна гострота; Стегна "Айдахо" у томатному маринаді (класичний американський смак);

(класичний американський смак); Крильця " Солодкий чилі " , в яких виражену гостроту перцю чилі пом'якшує легкий солодкий присмак;

, в яких виражену гостроту перцю чилі пом'якшує легкий солодкий присмак; Шашлик з м'яса стегна без шкіри "Томат та базилік" (ідеальне для пікніка поєднання пряного смаку базиліку і приємної кислинки томатів).

Упевнені, курятини з такою широкою смаковою багатою палітрою ви ще не куштували!

Гомілки "Делі" від "Наша Ряба Апетитна" / Фото Наша Ряба

Віддавайте перевагу фасованій продукції.

Вакуумна упаковка або герметичний ПЕТ-лоток захищають м'ясо від впливу навколишнього середовища (бруду, бактерій та обвітрювання, що негативно впливають на свіжість, смак і товарний вигляд м'яса).

Важливо, які прянощі застосовувалися при маринуванні шматочків.

"Апетитна" працює лише з перевіреними постачальниками спецій. І це – дуже важливо! Гадаєте, приправи можна зберігати "до закінчення товарних запасів"? Аж ніяк. Кожна спеція має свій термін придатності, який встановлюється виробником на основі лабораторних досліджень.

Ще один важливий аспект – відсутність у приправах сторонніх домішок., делікатно відтіняючи її ніжний смак.

Тепер ви знаєте, яким має бути м'ясо для запікання на вогні, і можете організувати ідеальне барбекю. Тож збирайте близьких, друзів – і гайда на природу!