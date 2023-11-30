Корисна інформація до новорічних свят: чим шампанське відрізняється від ігристого вина

Неможливо уявити собі новорічно-різдвяні свята без бокала шампанського чи ігристого вина. Проте між цими напоями є кілька відмінних рис, про які знають далеко не всі.

Шампанське та ігристе вино вражають своєю легкістю та неймовірним смаком. Часто їх плутають, і уникнути цієї помилки допоможуть кілька простих фактів.

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Важливий виробник

Напій можна назвати "Шампанським" лише в тому випадку, якщо він виготовлений в регіоні Шампань, який розташований недалеко від Парижа.

Ігристе вино, з іншого боку, може бути вироблене в будь-якій частині світу. Для його приготування можна використовувати різні сорти винограду.

Чим відрізняється смак

Смак ігристого вина та шампанського визначається кількома факторами. Це різні сорти винограду, метод виробництва та тривалість витримки. Однак існують загальні риси, які можуть допомогти відрізнити їхні смакові профілі.

Ігристе вино може бути виготовлене з різних сортів винограду, що дозволяє отримати різноманітні аромати та смакові відтінки. Зазвичай воно відзначається свіжістю, легкістю та фруктовими нотами. Смак може бути сухим, напівсухим або солодким в залежності від виробника та конкретного стилю.

Шампанське має більш складний смак. Воно може мати ноти білого квітучого плоду, цитрусових, масла або печива. Смак шампанського також визначається його витримкою на дріжджах у пляшках, що надає йому характерний "дозрілий" смак.

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