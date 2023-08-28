Три найшкідливіші перекуси, які дають батьки дітям в школу

Вже за лічені дні діти підуть до школи здобувати нові знання та навички, а головним завданням батьків залишається забезпечити їхнє харчування та енергію на день. Проте не завжди, збираючи ланч-бокс для дитини ми знаємо, що туди покласти, аби наїдки принесли користь, а не пусті калорії.

24 канал дібрав три найпопулярніші перекуси для дітей, які не приносять їм жодної користі. Така їжа є не тільки не корисною для дитини, а й може привести до розладу харчування.

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Шоколадні батончики та інші солодощі

Розпочнемо з найпопулярніших шоколадних батончиків, цукерок та вафель. Такі солодощі не тільки вважають не корисним перекусом, а й шкідливим для дитини. Шоколад, окрім чорного (вміст какао якого понад 80%) тільки розбурхує апетит до решти солодощів, підіймає цукор в крові та є пустим вуглеводом. Це ж стосується і солодких вафель та магазинних цукерок з великою кількістю трансжирів.

Краще замінити шоколад на кілька шматочків чорного гіркого, а вафлі та цукерки та домашні батончики з вівсянки та горіхів чи цільнозернові тости з арахісовим маслом.

Пакетовані соки та солодкі газовані води

До солодких наїдків батьки також часто дають діткам до школи пакетовані соки. В них часто окрім фруктової частки соку є доданий цукор. Замініть такі напої свіжими фруктами: яблуками, апельсинами, бананами чи ківі. З них дитина отримає не тільки сік при жуванні, а й корисну клітковину. Свіжі фрукти також насичують організм.

Круасани та інша магазинна випічка

Як би не любили ваші діти магазинну випічку, її вживання в раціоні школяра потрібно мінімізувати. Замініть її на домашні тости з цільнозернового хліба, хлібці чи поживні батончики з насіння та горіхів.

Про чипси, сухарики з ароматизаторами, інші снеки взагалі мова не може йти. Вони тільки шкодять дитині.

Дотримуйтеся цих простих порад та нехай ваш малюк завжди буде ситим та здоровим.