Один інгредієнт, який зіпсує огірки: що не можна додавати у консервацію

Коли діло доходить до зимової консервації, ми починаємо шукати не тільки перевірений рецепт закрутки, а й поради щодо приготування. Наприклад, що не можна додавати в банку, аби не зіпсувати заготовку.

Поговоримо про консервування саме огірків на зиму, адже їх ми закручуємо найчастіше. Їх можна маринувати, засолювати, квасити (ферментувати).

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Що ж не можна класти у банку з огірками

Під час консервування огірків зважайте на кількість часнику, адже він впливає на стан продукту. На банку об’ємом 3 літри достатньо одного зубчика, а на 1 л банку вистачить і часточки.

Якщо ви хочете надати огіркам додаткові пружність і хрускіт, покладіть у банку дубове листя. Ті, хто використовував на практиці ці рекомендації, запевняють – на хрускіт огірків збіжаться усі сусіди.

Популярними є варіанти консервації з огірків з медом, гірчицею в зернах, але сьогодні ми підготували з кетчупом чілі.

Рецепт маринованих огірків з кетчупом чілі

Час: 2 години

2 години Порції: 5 літрових банок

– 2,5 кілограма огірків;– 7 склянок води (по 250 грамів);– 250 грамів цукру;– 250 грамів оцту 9%;– 2 ложки солі– 1 чайна ложка сухого імбиру– 6 – 8 ложок кетчупу чилі від Торчин;– 5 бутонів гвоздики;– 10 горошин чорного перцю;– 5 горошина духмяного перцю.

Приготування:

Миємо огірки, викладаємо у велику миску та залишаємо у воді на 4 години. Далі зрізаємо хвостики. Якщо у вас маленькі огірки розміром з мізинець, можна не зрізати, аби вони не стали занадто м’якими та залишились хрусткими.

У розігріту до 180 градусів духовку ставимо банки на 20 хвилин для стерилізації. Для маринаду у велику каструлю виливаємо 7 склянок води. Доводимо до кипіння і висипаємо цукор та сіль.



Приготування огірків / Фото Клопотенка

Додаємо кетчуп та сухий імбир. Проварюємо на невеликому вогні, помішуючи ложкою, приблизно 3 – 5 хвилин, сіль та цукор мають розчинитися. Потім знімаємо каструлю з вогню і вливаємо оцет – перемішуємо.

На дно кожної стерилізованої банки викладаємо по 1 бутону гвоздики, 2 горошини чорного перцю та 1 горошину духмяного. Зверху вертикально викладаємо огірки. Намагайтеся робити так, щоб вони щільно прилягали один до одного. Заливаємо банки з огірками гарячим маринадом.



Приготування огірків / Фото Клопотенка

В окремій каструлі проварюємо кришки у киплячій воді, аби вони також стерилізувалися. Накриваємо банки з огірками кришками, але поки не закручуємо.

Беремо одну велику каструлю, ставимо на плиту. Дно вкриваємо рушником або кладемо тарілку уверх дном, щоб банки не тріснули. Виставляємо банки з огірками та маринадом у каструлі і наливаємо на дно води, вона має досягати приблизно 1/3 висоти банок.

Вмикаємо вогонь, даємо воді на дні каструлі закипіти та стерилізуємо банки з огірками приблизно 10 – 15 хвилин. Після цього закриваємо банки з огірками та залишаємо, аби вони трохи охололи.

Смачного!

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