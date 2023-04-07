Це зіпсує смак та поживність страви: що не можна додавати у вівсянку

Вівсянка – це корисний та збалансований сніданок. Проте є цілий ряд продуктів, які не варто додавати у цю кашу.

Вівсяна каша є однією з найпопулярніших "сніданкових" страв у всьому світі. Її легко приготувати, а ще це справжня скарбниця поживних речовин.

Читайте Ніжний смак у кожному шматочку: рецепт курячих гомілок у вершковому соусі з чебрецем

Кожен з нас любить покращувати смак каші додатками, але варт бути обачним: деякі продукти не лише зіпсують смак, а й зменшать користь страви.

Цікавий факт

Данія очолює світові рейтинги за найбільшим споживанням вівсяної каші – 9 кілограмів на людину на рік. За нею йдуть Великобританія, Фінляндія та Норвегія. Для порівняння, річне споживання вівса та продуктів з нього в Данії становить 98 кілограмів на душу населення.

Які додатки не можна додавати у вівсянку

Не досолюйте вівсянку. Одна з головних переваг вівсянки – низький вміст натрію. Не варто руйнувати її одним простим рухом.

Також не підсолоджуйте її цукром. Овес містить добре засвоювані вуглеводи, які не викликають різкого підвищення цукру. Якщо вам потрібно підсолодити вівсянку, виберіть мед і додайте його, коли він не гарячий.

Смачно та корисно / Фото unsplash

Не додавайте у вівсянку варення і сиропи. Хоча вони можуть здатися фруктами, вони містять багато цукру. Якщо потрібно зробити смак і зовнішній вигляд каші привабливішими, додайте до неї свіжі сезонні фрукти. Це може бути нарізаний банан, ківі, терте яблуко або ягоди.

Інші здорові добавки

Хорошим доповненням до каші будуть також горіхи, наприклад, волоські, фундук, а також насіння соняшнику або гарбуза. Деякі також люблять вівсяну кашу з додаванням кориці або какао. Ці інгредієнти підсилюють її смак.

Ви також можете спробувати сухофрукти, наприклад, фініки, абрикоси, сливи, родзинки. Вони містять клітковину і натуральний цукор, які трохи підсолодять блюдо, не завдаючи шкоди нашому здоров'ю.