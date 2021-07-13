П'ять продуктів, які не можна вживати у спеку

Літня спека в Україні триває, а температура сягає позначки вище +32. У цей період треба слідкувати за правильним харчуванням. Що не можна вживати – читайте у нашому матеріалі.

У літню спеку для користі організму – найкраще виключити зі свого раціону деякі продукти. Експерти рекомендують не вживати продуктів, які спричиняють виділенню тепла та зневоднення.

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Це солодкі, холодні, газовані напої, солодощі, молочні продукти, напої з вмістом кофеїну, важкі продукти з вмістом білків – м'ясо та овочі, які спричиняють виведенню води з організму – наприклад, селера, фенхель, спаржа.

Які продукти не можна вживати у спеку

Морозиво

Морозиво/ Фото Pexels

Морозиво – найсмачніший літній десерт найкраще не вживати у спеку, бо це дуже шкідливо для організму, прохолода триває не більше 15 хвилин, а відчуття спеки зростає й організм реагує на це, щоб знову зігрітись до звичної температури тіла.

Крижані прохолодні напої

Лимонад з льодом/ Фото Pexels

Ефект прохолоди – такий же, як попередній. Якщо постійно пити холодну воду, організм постійно підігріває тіло до нормальної температури, а це може спричинити тепловий удар. Тому найкраще вживати воду або напої кімнатної температури.

Гострі страви

Страва з червоним перцем/ Фото Pexels

У спеку ліпше уникати гострі страви, де є чорний або червоний перець. Це викликає підвищення температури тіла і змушує організм нагріватися.

Молочні продукти

Кава з молоком/ Фото Pexels

Напої з додаванням молока, наприклад, кава з молоком може спричинити тяжкість у шлунку. Тим паче солодкі коктейлі з молоком – теж несприятливо вживати у спеку. Найкращі солодощі – це фрукти.

Алкоголь

Коктейль/ Фото Pexels

Один з сильних сечогінних напоїв – алкоголь, що спричиняє сильне зневоднення та навантаження на серце та весь організм. Тому слід виключити алкоголь зі свого меню.