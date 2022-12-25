Починаємо святкування: швидкий рецепт Різдвяної сангрії
25 грудня 2022, 17:15Читать новость на русском
Джерело:ВВС
Смачні напої – обов'язковий атрибут святкування. Можна не лише користуватися готовими опціями, адже є рецепти, які практично не потребують часу та зусиль.
Смачний, злегка алкогольний різдвяний напій додасть святу особливих акордів. Зазвичай ми асоціюємо сангрію з літнім періодом, але існує її зимова варіація, спробувати яку потрібно кожному.
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Рецепт різдвяної сангрії
Час: до 10 хвилин
Порцій: 1
Чудовий різдвяний напій / Фото Reluctant Ententainer
Інгредієнти:
- 15 мілілітрів французького апельсинового лікеру;
- 25 мілілітрів несолодкого журавлинного соку;
- 50 мілілітрів просекко;
- заморожена журавлина, цукор та гілочка розмарину для прикраси.
Приготування:
- Склянку для коктейлю занурюємо у воду, а потім – у цукор, щоб покрити обідок.
- У шейкер наливаємо апельсиновий лікер і журавлинний сік, додаємо кілька кубиків льоду та добре струшуємо.
- Проціджуємо коктейль у келих та додаємо просеко.
- Перед подачею прикрашаємо журавлиною та розмарином.