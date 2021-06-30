10 напоїв, що втамують спрагу за кілька хвилин: ідеї від Лізи Глінської

Влітку важко боротися зі спрагою, особливо, якщо надавати перевагу магазинним солодким газованим напоям. Ми підготували для вас кілька варіантів смачних, а головне корисних напоїв, котрі втамують літню спрагу за кілька хвилин та без шкоди для здоров'я.

Українська кондитерка Ліза Глінська розповіла, чим краще втамовувати спрагу у спекотні літні дні та поділилася кількома власними варіантами смачних напоїв.

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Дівчина зізналася, що сама не п'є магазинних напоїв вже багато років, натомість готує їх власноруч.

Я вже багато років не п'ю газованих напоїв, а надаю перевагу напоям на натуральній основі й бажано, щоб вони були приготовані самотужки – вони освіжають та корисні, – прокоментувала Ліза Глінська.

Напої, що врятують у спеку

Вода з лимоном



Вода з лимоном / Фото СТБ

Звичайною водою важко напитися, але якщо додати до неї шматочок цитрусових, можна втамувати спрагу. Пити такий напій потрібно не крижаним, а охолодженим.

Фрукти в льоді



Фрукти в льоді / Фото Рівняни

Додавати можна як лимони, так і вишню, чорницю, будь-які фрукти чи ягоди просто заморозьте в льоді. Не тільки смачно, а ще й красиво.

Домашній лимонад



Лимонад / Фото Вилкин

Ліза Глінська обожнює готувати домашні лимонади та частувати ними рідних.

Квас



Домашній квас / Фото 100 меню

Квас чудово рятує від спраги, але краще коли він не солодкий та домашній.

Айран і Тан



Кисломолочні напої / Фото Культура

Аналогічно квасу від спраги добре рятують кисломолочні продукти, особливо східні напої, як айран і тан.

Чай



Домашній чай / Фото УП

Саме гарячий, а не холодний чай допомагає втамувати спрагу в спекотну літню погоду. Секрет простий: наші судини розширяються, підвищується пітливість, а з ним виходить весь надлишок тепла.

Компот чи морс



Компот / Фото Їжа ленд

Надавайте перевагу напоям без цукру та домашнім.

Безалкогольне мохіто



Мохіто / Фото 1000 меню

Свіжість лайму та м'яти зробили цей напій справжнім порятунком у спеку.

Вода Сассі



Напій Сассі / Фото 1000 меню

Якщо у воду окрім лимона та м'яти додати ще й огірок та трішки імбиру ми отримаємо чудовий напій відомий, як Сассі. Це винахід однієї американки, котра стверджує, що саме він допомагає схуднути та втамувати спрагу.