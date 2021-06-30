10 напоїв, що втамують спрагу за кілька хвилин: ідеї від Лізи Глінської
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Влітку важко боротися зі спрагою, особливо, якщо надавати перевагу магазинним солодким газованим напоям. Ми підготували для вас кілька варіантів смачних, а головне корисних напоїв, котрі втамують літню спрагу за кілька хвилин та без шкоди для здоров'я.
Українська кондитерка Ліза Глінська розповіла, чим краще втамовувати спрагу у спекотні літні дні та поділилася кількома власними варіантами смачних напоїв.
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Дівчина зізналася, що сама не п'є магазинних напоїв вже багато років, натомість готує їх власноруч.
Я вже багато років не п'ю газованих напоїв, а надаю перевагу напоям на натуральній основі й бажано, щоб вони були приготовані самотужки – вони освіжають та корисні, – прокоментувала Ліза Глінська.
Напої, що врятують у спеку
Вода з лимоном
Вода з лимоном / Фото СТБ
Звичайною водою важко напитися, але якщо додати до неї шматочок цитрусових, можна втамувати спрагу. Пити такий напій потрібно не крижаним, а охолодженим.
Фрукти в льоді
Фрукти в льоді / Фото Рівняни
Додавати можна як лимони, так і вишню, чорницю, будь-які фрукти чи ягоди просто заморозьте в льоді. Не тільки смачно, а ще й красиво.
Домашній лимонад
Лимонад / Фото Вилкин
Ліза Глінська обожнює готувати домашні лимонади та частувати ними рідних.
Квас
Домашній квас / Фото 100 меню
Квас чудово рятує від спраги, але краще коли він не солодкий та домашній.
Айран і Тан
Кисломолочні напої / Фото Культура
Аналогічно квасу від спраги добре рятують кисломолочні продукти, особливо східні напої, як айран і тан.
Чай
Домашній чай / Фото УП
Саме гарячий, а не холодний чай допомагає втамувати спрагу в спекотну літню погоду. Секрет простий: наші судини розширяються, підвищується пітливість, а з ним виходить весь надлишок тепла.
Компот чи морс
Компот / Фото Їжа ленд
Надавайте перевагу напоям без цукру та домашнім.
Безалкогольне мохіто
Мохіто / Фото 1000 меню
Свіжість лайму та м'яти зробили цей напій справжнім порятунком у спеку.
Вода Сассі
Напій Сассі / Фото 1000 меню
Якщо у воду окрім лимона та м'яти додати ще й огірок та трішки імбиру ми отримаємо чудовий напій відомий, як Сассі. Це винахід однієї американки, котра стверджує, що саме він допомагає схуднути та втамувати спрагу.