Цей фастфуд не подадуть спортсменам на Олімпіаді в Парижі: причина вас здивує

15 тисяч спортсменів на Олімпіаді в Парижі відмовляться від одного з найпопулярніших стрітфудів. Мовиться про смажену картоплю в ресторані, який називають найбільшим у світі.

Колишню електростанцію перетворили на їдальню, яка займає 700 футів у центрі Олімпійського селища. Щодня там подаватимуть близько 45 000 страв.

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Шеф-кухарі, Шарль Гійо і Стефан Чичері, планують більш відповідальне до здоров'я, безпеки й навколишнього середовища меню з 500 різних страв. Зокрема, воно включає:

вегетаріанську шаурму,

баклажани на грилі,

буряковий фалафель,

вегетаріанські хот-доги,

мюслі з кіноа.

"Картопля фрі занадто ризикована через пожежонебезпечність фритюрниць. Ні фуа-грі, тому що добробут тварин у всіх на слуху, і ні авокадо, тому що вони імпортуються з великої відстані та споживають багато води", – зазначив Гійо.



На Олімпіаді не буде картоплі фрі / Фото Unsplash

Французька олімпійська влада також заборонила використання одноразового посуду, намагаючись створити безвідходне середовище.

За оцінками, 80% інгредієнтів поставлятимуть з самої Франції, приблизно чверть з яких буде перебувати в межах 155 миль або ближче від Парижа. Метою є скорочення викидів вуглекислого газу на Олімпійських іграх вдвічі.

На додаток до двох французьких ресторанів на території готелю буде ще 6 станцій "grab-and-go", де подаватимуть страви азійської, афро-карибської кухні, бургери, близькосхідні та халяльні страви.

"Не хвилюйтеся, у нас будуть французькі сири, бланманже з телятини, але з полегшеним соусом, і, звичайно, багети. Спортсмени навіть зможуть навчитися випікати хліб у майстра-пекаря", – сказав Чичері.

Sodexo Live, французька компанія, відповідальна за організацію харчування на Олімпіаді цього літа, планує найняти 6 000 осіб, які працюватимуть у сфері громадського харчування.