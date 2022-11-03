Виручить під час відключень світла: як приготувати смачнющу яєчну пасту для канапок

Різноманітні намазки на хліб всіх виручають у скрутну хвилину. Завжди по-особливому смакують ті, що приготовані власноруч, адже завжди можна підкоригувати рецепт до свого смаку.

Готувати намазки для канапок – далеко не вершина кулінарного мистецтва, тож до процесу цілком можна залучити усіх, хто перебуває вдома. Зрештою, це може стати чудовим сімейним проведення часу та фоном для неквапливої розмови про день, який минає.

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Особливих інгредієнтів також не потрібно – ймовірно, все вже є у вашому холодильнику. Окрім того, не бійтеся експериментувати, адже ніколи не пізно відкривати для себе нові поєднання інгредієнтів.

Рецепт яєчної намазки для канапок

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Просто та смачно / Фото Ania Starmach

Інгредієнти:

5 яєць;

2 столові ложки майонезу (в ідеалі – домашнього);

2 столові ложки вершків;

2 пучки шніт-цибулі;

1 чайна ложка гірчиці;

1 цибулина;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Варимо яйця, після охолодження чистимо натираємо на грубій тертці. Цибулю чистимо та дрібно нарізаємо. Змішуємо яйця з майонезом, цибулею, вершками та гірчицею. Ретельно мішаємо до утворення однорідної маси. Намазка смакуватиме з улюбленим хлібом, також до канапки пасуватимуть будь-які овочі та м'ясні вироби.

Смачного!