Корисно знати кожному: які є 5 основних типів шоколаду

Шоколад є улюбленим смаколиком мільйонів людей по всьому світу. Для того, щоб використовувати цей інгредієнт максимально ефективно, потрібно знати про нього кілька цікавих речей, якими з радістю діляться дегустатори шоколаду.

Меган Гіллер займається дегустацією шоколаду вже понад 20 років. Вона розповіла, що кожного дня дізнається щось нове про цей продукт, але навіть поверхневі знання про "канонічні" 5 типів шоколаду дозволять відчувати його смак на повну та використовувати на кухні максимально ефективно.

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Несолодкий шоколад

Це шоколад, який на 100% складається з какао, в якому 50% – жирні природні какао-масла. Зазвичай його використовують для випічки, адже на смак цей шоколад раніше був дуже гірким. Коли хтось заявляє, що полюбляє "максимально натуральний" шоколад, то він навряд чи має на увазі саме цей продукт. Втім, поціновувачі знайшлися й у нього, які полюбляють смакувати його з чаєм.

Чудове доповнення до випічки / Фото Unsplash

Напівсолодкий шоколад

Цей шоколад повинен містити як мінімум 35% какао, доволі часто саме з нього роблять шоколадну стружку. Іншу частину цього шоколаду складають такі компоненти як цукор, лецитин, сухе молоко тощо. Так, саме сухе молоко, адже воно краще поєднується з шоколадом, аніж рідке.

Чорний шоколад

Цікаво, що в кулінарному світі немає дуже чіткого визначення того, що саме потрібно вважати "чорним шоколадом". Зазвичай заведено називати таким шоколад, в якому мінімум 55% какао.

Неповторний смак / Фото Unsplash

В уяві споживачів його менш солодкий аніж у молочного смак створив міф про його користь або кращі властивості, хоч насправді уся справа – лише у вподобаннях смакових рецепторів.

Молочний шоколад

Цього улюбленця дітей роблять з подрібнених какао-бобів, цукру, сухого молока та/або сухих вершків. Вміст какао – не менше 15%. Пасує абсолютно до всього та смакує майже усім. Єдина небезпека при його вживанні – важко зупинитися та не з'їсти забагато.

Білий шоколад

Точно невідомо, звідки з'явилися чутки про "неспражній" шоколад, але вони точно не мають абсолютно нічого спільного з реальністю, якщо його виготовляють згідно з вимогами. Какао-масло – це єдиний рослинний жир, який може містити цей шоколад. Недобросовісні виробники нехтують цим правилом, але це не привід відмовлятися від якісного продукту!