Варити не потрібно: як приготувати поживний та гарячий обід без плити
2 листопада 2022 , 18:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Теплий обід – основа здорового та збалансованого раціону. Коли зникає світло, впоратися із приготуванням гарячої страви не завжди просто, але рішення можна знайти завжди.
Якщо зникло світло та немає газової поверхні – це не означає, що потрібно відмовляти собі у гарячій страві. Продуманий підхід завжди врятує ситуацію. 24 канал зібрав добірку ідей, які дозволять приготувати теплий та корисний обід навіть у вкрай складних умовах.
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Рецепт гречки без варіння
Час: 2 години
Порцій: 2
Каша, яка не потребує варіння / Фото pexels
Інгредієнти:
- 150 грамів гречки;
- 300 мілілітрів окропу;
- сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Підготуйте зазначені інгредієнти. Ідеальні пропорції гречки завжди складають 1:2 (крупа та рідина).
- Промийте гречку під проточною водою кілька разів (якщо зникла вода, то достатньо буде замочити крупу на кілька хвилин і злити зайву рідину).
- Висипте гречку у підготовлений посуд (з високими бортиками, який можна буде щільно закрити).
- Додайте сіль та залийте ємкість гарячою водою.
- Ретельно перемішайте, щоб крупа з дна теж оповилась окропом. Накрийте і залиште мінімум на 2 години для набухання.
- Якщо після зазначеного часу на дні посудини залишилися вода, злийте її.
- Додайте до каші масло і подавайте з ковбасою або консервованим тушкованим м'ясом.
Рецепт кускусу, запареного в окропі
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
- 100 грамів кускусу;
- 100 мілілітрів води;
- сіль та перець до смаку;
- щіпка базиліку;
- 2 столові ложки оливкової олії.
Приготування:
- Запарювати кускус необхідно окропом у співвідношенні 1:1.
- Висипте кашу у посудину додайте спеції та оливкову олію.
- Залийте ємкість водою та перемішайте виделкою.
- Щільно закрийте посуд кришкою.
- Дайте настоятися 5 – 7 хвилин і отримаєте повністю готовий до вживання гарнір.
- Кускус можна подати з улюбленими овочами.