Коли День народження випадає у піст: смачні ідеї для святкування
7 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
День народження – особливе свято, коли друзі та рідні збираються разом, щоб ділитися радістю з іменником. Підбір страв для такого заходу грає важливу роль, адже хочеться, щоб всі гості насолоджувалися смаколиками та пам'ятали цей день надовго.
Для тих, хто дотримується посту, важливо зберегти баланс між пісними стравами та бажанням гарно відзначити це особливе свято. Смачно 24 зібрав добірку страв, які варто приготувати у цей чудовий день.
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Салат з бобами, помідорами та сиром фета
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 1 банка бобів;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 упаковка міксу салатів;
– 2 помідори;
– 1 перець;
– 1 цибулина;
– 1/3 склянки чорних оливок
– 150 грамів фети;
– 5 столових ложок оливкової олії
– 1 чайна ложка сушеного орегано. Порадувати кохану людину чимось апетитним і водночас поживним – легко. Салати з крабовими паличками від ТМ "Водний Світ" — ідеальний варіант, адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготування:
- Відкрийте боби, викладіть їх у ємкість та дайте стекти рідині та скропіть лимонним соком.
- Салат викласти в салатники, додати квасолю.
- Помідори бланшувати, очистити від шкірки, нарізати кубиками і додати в салат.
- Додайте нарізаний кубиками перець і нарізану цибулю або нарізану ріпчасту цибулю.
- Приправити все сіллю і перцем і акуратно перемішати.
- Додайте нарізані маслини і кубики сиру фета.
- Полити оливковою олією, змішаною з орегано. При необхідності посолити.
Рулети зі шпинату
- Час: 30 хвилин
- Порцій:4
– 70 грамів шпинату;
– 1 стакан молока;
– 0,75 склянки мінеральної води;
– 1 склянка пшеничного борошна;
– дрібка солі
– 3 яйця;
– 3 столові ложки олії або масла.
Начинка:
– 300 грамів сиру;
– пів огірка;
– 1 маленька банка кукурудзи;
– пучок шніт-цибулі;
– 2 столові ложки подрібненого кропу;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– 1 чайна ложка орегано
– шматочок сиру чеддер.
Приготування:
- Промитий і обсушений шпинат викладіть в каструлю або сковороду. Нагрівайте, помішуючи, поки шпинат не зів’яне.
- Перекладаємо в ємність блендера, вливайте молоко і ретельно перемішайте.
- Насипте борошно у більшу миску, додайте сіль, молоко зі шпинатом і воду. Перемішуйте (звичайним міксером) до отримання однорідної маси.
- Додайте яйця та олію або розтоплене вершкове масло і знову перемішайте до однорідного тіста.
- Добре розігрійте сковороду для млинців, зменшіть вогонь до середнього, налийте частину млинцевого тіста і розподіліть по всій сковороді.
- З цієї кількості тіста вийде приблизно 4 товстіших млинці.
- Смажте, поки тісто не застигне і підрум’яниться знизу, а також поки не зможете перевернути млинець на іншу сторону за допомогою широкої лопатки.
- Повторіть обсмажування з іншого боку, потім вийміть на тарілку. Смажимо залишилися млинці. Остудіть перед начинкою.
- Перець і очищений огірок наріжте кубиками. Злийте кукурудзу. Цибулю і кріп подрібніть.
- З’єднайте з сиром, приправте перцем і орегано.
- Викладіть начинку на 4 млинці і загорніть їх рулетиками.