Це дуже легко: робимо пюре з печеного гарбуза
Джерело:Blendman
Пюре з гарбуза може стати чудовим гарніром для багатьох м'ясних страв. Його приготування далеко від складного, але смак гарбузового пюре навряд чи когось залишить байдужим.
Гарбуз, духовка, блендер, кілька простих маніпуляцій – і на вашому столі опиниться смачне пюре, яке однаково добре смакуватиме з будь-якими м'ясними стравами. Якщо у вас ще є гарбузи, або ви знайшли їх у магазині – обов'язково спробуйте зробити з нього пюре.
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Що можна приготувати з гарбузового пюре
Тут є багато опцій, тож питання радше полягає у тому, на що вам вистачить фантазії. Це прекрасна основа для крем-супу, його можна смакувати з м'ясом, спекти торт або зробити печиво.
Гарбузове пюре – продукт на всі випадки життя / Фото Canva
Також пюре чудово зберігається у замороженому вигляді, тож не бійтеся ділити його на порції та залишати у морозильній камері.
Як приготувати гарбузове пюре
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Гарбуз миємо, розрізаємо навпіл та видаляємо насіння. Після цього нарізаємо його скибочками.
- Викладаємо шматочки гарбуза на деко та ставимо його у духовку. Запікаємо приблизно 25 хвилин до м'якості гарбуза, час від часу перевіряємо готовність виделкою.
- Чистимо гарбуз від шкірки. Перекладаємо його у блендер та збиваємо до однорідного пюре.
- Зберігати пюре можна впродовж двох днів, також його можна поділити на порції та заморозити.