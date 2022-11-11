Якщо залишилися гарбузи: рецепт смачного салату на зиму

11 листопада 2022 , 19:32
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Джерело:

Przyslij Przepis

Святкування Гелловіну неможливе без гарбузів. Коли свято минуло, пора знаходити їм кулінарне застосування.

Гарбуз – дуже універсальний продукт, для якого існує просто неймовірна кількість чудових рецептів. Цього року особливо актуальними є закрутки, тож спробуємо приготувати смачний салат, який можна смакувати зимовими вечорами.

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Рецепт салату з гарбуза на зиму

Час: 30 хвилин

Порцій: для 8 осіб

Чудовий вибір для закрутки / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • 2 кілограми очищеного гарбуза;
  • кілька листків фенхелю;
  • 10 зубчиків часнику.

Для розсолу:

  • 2 склянки води;
  • стакан цукру;
  • стакан оцту;
  • 3 столові ложки медової гірчиці;
  • 3 столові ложки звичайної гірчиці;
  • столова ложка солі.

Приготування:

  1. З вказаних інгредієнтів готуємо розсіл.
  2. Гарбуз миємо, обсушуємо і нарізаємо скибочками.
  3. У банки кладемо фенхель та кілька зубчиків часнику, накладаємо гарбуз та заливаємо холодним розсолом.
  4. Щільно закриваємо банки та пастеризуємо 15 хвилин.
  5. Після пастеризації ставимо банки верх ногами до вистигання. Зберігаємо салат у прохолодному місці.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська