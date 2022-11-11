Якщо залишилися гарбузи: рецепт смачного салату на зиму

Святкування Гелловіну неможливе без гарбузів. Коли свято минуло, пора знаходити їм кулінарне застосування.

Гарбуз – дуже універсальний продукт, для якого існує просто неймовірна кількість чудових рецептів. Цього року особливо актуальними є закрутки, тож спробуємо приготувати смачний салат, який можна смакувати зимовими вечорами.

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Рецепт салату з гарбуза на зиму

Час: 30 хвилин

Порцій: для 8 осіб

Чудовий вибір для закрутки / Фото Unsplash

Інгредієнти:

2 кілограми очищеного гарбуза;

кілька листків фенхелю;

10 зубчиків часнику.

Для розсолу:

2 склянки води;

стакан цукру;

стакан оцту;

3 столові ложки медової гірчиці;

3 столові ложки звичайної гірчиці;

столова ложка солі.

Приготування: