Це так смачно: курячі рулетики з сиром фета і в'яленими помідорами
3 жовтня 2022 , 18:51Читать новость на русском
Джерело:kuron
Що приготувати на вечерю, щоб задовольнити смаки всієї сім’ї? Рішення є – соковиті курячі рулети у поєднанні з сиром фета із задоволенням смакуватиме кожен.
Смачна курочка – це завжди хороша опція для вечері. Рулетики із фетою та в'яленими помідорами, які загорнуті у шинку – це справжнє кулінарне задоволення, яке хочеться повторювати знову й знову.
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Рецепт курячих рулетиків з сиром фета і в'яленими помідорами
Час: 1 година
Порцій: 4
Неймовірно соковито / Фото kuron
Інгредієнти:
- 500 грамів курячого філе;
- кілька столових ложок гірчиці;
- 60 грамів сиру фета;
- 40 грамів сушених помідорів;
- 160 грамів бекону;
- сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Куряче філе промийте і обсушіть, потім розріжте кожне на дві частини. Кожен шматок м'яса відбийте кухонним молотком. Щоб при відбиванні куряче філе не прилипало до дошки і молотка, його слід змочити у воді і помістити в чистий поліетиленовий пакет.
- Посипте шматки м’яса спеціями та ретельно натріть.
- Змастіть їх гірчицею, потім на край м’яса покладіть шматочок фети і в’ялені помідори. Загорніть інгредієнти в рулет, а потім у скибки тонко нарізаного бекону.
- Викладіть рулетики на деко, накрийте зверху фольгою та запікайте 30 хвилин при 200 градусах.
- За 7 хвилин до закінчення таймера вийміть фольгу і підніміть температуру до 220 градусів.
- Після того, як рулети стануть апетитного золотистого кольору вийміть їх з духовки. Подавайте гарячими з картоплею та улюбленим салатом.