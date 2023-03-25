Соковито та апетитно: рецепт курячих грудок з часником
25 березня 2023, 17:07Читать новость на русском
Джерело:Аverie cooks
Курячі грудки – одна з найбільш універсальних опцій, коли хочеться приготувати щось смачненьке. Потрібно лише кілька простих рухів, аби смачна та соковита страва опинилася на вашому столі.
Ніжна, соковита курка, заправлена насиченим соусом з часниковим маслом – варіант простої та неймовірної вечері. На приготування курочки за цим рецептом вам потрібно буде лише 20 хвилин, тож цілком ймовірно, що він стане одним з найбільш улюблених для вашої сім'ї.
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Рецепт курячих грудок з часником
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Особливий смак / Фото unsplash
Приготування:
- Приправте обидві сторони курячих грудок сіллю та перцем.
- Розігрійте оливкову олію і вершкове масло у великій сковороді на середньому вогні.
- Додайте в сковороду подрібнений часник і готуйте 1 – 2 хвилини, часто помішуючи.
- Додайте курячі грудки на сковорідку і готуйте 6 – 7 хвилин з кожного боку або до золотисто-коричневого кольору і готовності.
- Вийміть курку зі сковороди і відкладіть на тарілку.
- Налийте в сковороду курячий бульйон і перемішайте, очищаючи підсмажені шматочки з дна сковороди.
- Додайте курку назад у сковороду та ложкою полийте курку часниковим соусом.
- Накриваємо сковороду кришкою і залишаємо ще на 2 – 3 хвилини.
- Подавайте гарячим і насолоджуйтесь смачною куркою з часником!
Примітка: ви можете регулювати кількість часнику на свій смак, залежно від того, наскільки ви любите цей інгредієнт.