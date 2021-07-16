Три салати з курячої грудки: рецепти з маринованими огірками, цукіні та корейською морквою

Куряча грудка – не тільки смачна, а ще й надзвичайно дієтична. Щоб приготувати смачний салат з куртини вам потрібно її обсмажити, відварити або спекти, все залежить від ваших смакових вподобань. Далі додайте до неї соковиті свіжі овочі, консервовані оливки або огірочки та заправте смачним соусом. Смачна страва на обід чи вечерю готова, ви ситі, а часу для себе залишилося вдосталь!

Ми знаємо, що ви обожнюєте швидко та смачно поїсти, тому підготували для вас три рецепти салатів з курятини. Вони точно стануть вашими улюбленими!

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Рецепт салату з курятини та маринованих огірків

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4



Салат з курятини / Фото Пінтрест

Відваріть курячі грудки у підсоленій воді до готовності. Охолодіть курочку та наріжте дрібними кубиками. Огірки наріжте тонкою соломкою, а твердий сир натріть на грубій тертці. Змішайте всі інгредієнти для салату та перемішайте до однорідної маси. Вичавіть часник через прес, заправте салат майонезом та дрібно нарізаною зеленню. Перемішайте салат та подавайте до столу. Смачного!

Теплий салат з броколі та цукіні

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 2 курячі грудки;– 3 маринованих огірки;– 200 г корейської моркви;– 200 г твердого сиру;– 1 банка консервованої кукурудзи;– 2 зубчики часнику;– майонез на ваш смак;– зелень на ваш смак.



Теплий салат / Фото Пінтерест

Ретельно помийте курятину. Просушіть м'ясо на шарі паперового рушника. Наріжте курятину на середні шматочки. Розігрійте сковорідку оливковою олією та дрібно подрібненим часником й обсмажте на ній м'ясо. Почистіть гриби від шкірки, розріжте навпіл та додайте до курочки. Наріжте цукіні кружечками, броколі розділіть на суцвіття та відправте до решти інгредієнтів на сковорідку. Додайте томати до салату, обсмажте ще 2 – 3 хвилини та зніміть з плити. Викладіть салат на тарілку, посоліть зверху та подавайте до столу. Смачного!

Салат з курятини та корейської моркви

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4

– 2 курячих філе– 2 – 3 зубчики часнику;– 1 голівка броколі;– зелена цибуля на ваш смак;– 300 г печериць;– 200 г томатів чері;– 1 цукіні.



Салат з пекінською капустою та яйцем / Фото Пінтерест

Ретельно помийте курятину. Просушіть м'ясо на шарі паперового рушника. Наріжте курятину на середні шматочки. Обсмажте на сковорідці до готовності. Шинку наріжте соломкою, пекінську капусту дрібно наріжте. Змішайте в салатниці капусту, шинку та курочку, додайте моркви та перемішайте. Збийте яйця з борошном та 2 столовими ложками води. Обсмажте млинець на сковорідці. Охолодіть його, наріжте соломкою та додайте в салат. Заправте все майонезом, перемішайте та подавайте до столу. Смачного!

– 1 качан пекінської капусти;– 500 г курячого філе;– 300 г шинки;– 3 шт. курячих яєць;– 200 г корейської моркви;– 100 г майонезу;– 2 ст. л. борошна;– сіль на ваш смак.