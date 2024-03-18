Правильну відповідь знають не всі: чи потрібно мити щавель та як його готувати

Щавель часто використовують у великій кількості страв. Особливо в українській кухні, де рослину додають до тематичного зеленого борщу.

Використання щавлю в кулінарії додає стравам освіжаючого смаку та аромату. У зеленому борщі щавель додає кислу нотку та освіжаючий смак, роблячи цей суп особливо смачним та апетитним. Крім зеленого борщу, щавель можна використовувати в салатах, соусах, супах, омлетах та навіть в якості начинки.

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Чи потрібно мити щавель

Щавель – та рослина, яку можна і потрібно мити. Це не вливає на його смак чи майбутнє приготування страв. Таким чином ви лише позбудетесь бруду та сухих частинок.

Для того, щоб промити щавель, ретельно переберіть листя, траву та інші рослинні залишки. Щавель промийте в холодній воді, обірвіть плодоніжки та наріжте.

Омлет із щавлем

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Чудовий сніданок / Фото unsplash

– 4 яйця;– 50 грамів листя щавлю;– 3 – 4 столові ложки тертого жовтого сиру;– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Розбийте яйця в миску, приправте сіллю, перцем і додайте тертий сир. Щавель помийте, обірвіть плодоніжки, згорніть рулетом і наріжте тонкою соломкою. Обсмажте на невеликій кількості оливкової олії до м’якості. Додайте яйця і все перемішайте. Смажте омлет на повільному вогні до золотистої скоринки знизу, потім переверніть на іншу сторону. Готовий омлет зі щавлем посипте тертим сиром і поперчіть.

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