Секрет сосисок – у їхньому складі та способі приготування. Якщо вони виготовлені з натуральних інгредієнтів та мають високу якість м'яса, вони можуть бути справжньою смакотою. Вибираючи сосиски, варто звернути увагу на склад, уникати продуктів з великою кількістю штучних добавок та консервантів.

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Який запах має бути у натуральних сосисок

Натуральні сосиски мають характерний аромат. Це приємний, свіжий запах м'яса, доповнений спеціями та приправами. У натуральних сосисках можна відчути аромат свіжої зелені, часнику, цибулі та інших натуральних інгредієнтів, які входять до їх складу.

Для визначення якості сосисок за запахом, зверніть увагу на те, чи є в ароматі явно виражені хімічні чи штучні нотки. Якщо запах занадто інтенсивний або незвичний для натуральних інгредієнтів, це може свідчити про використання ароматизаторів або консервантів.

Такі смачні сосиски / Фото unsplash

Яким має бути склад

ДСТУ – державний стандарт в Україні, який гарантує, що продукція виготовлена ​​за чітко регламентованими правилами та нормами. Згідно з українським законодавством, а саме ДСТУ 4436:2005, сосиски вважаються високоякісними, якщо виготовляються виключно зі 100% м’яса (свинини або яловичини) та інших натуральних інгредієнтів, таких як сало, субпродукти, сир, вершки, молоко, курячі яйця, і рослинна олія. Використання інших добавок заборонено.

Дозволено, щоб у складі було до 10% білкового стабілізатора з колагенової сировини та свинячої шкіри, до 10% яловичини, свинини, баранини, до 10% механічно обробленого м’яса птиці, до 10% соя і молочні продукти у зволоженому вигляді, до 3% крупи, до 4% крохмалю і пшеничного борошна. Однак значна частка основної сировини має становити не менше 70%.

Зверніть увагу на розріз

На зрізі продукт хорошої якості має бути однорідного сірувато-рожевого кольору. У сардельки зріз рожевий або світло-рожевий, а сама маса може бути пористою, у шпикачок є шматочки білого або рожевого шпику. Якщо ви спостерігаєте порожнечі чи дивну консистенцію, отже, що у продукті багато води.

Який має бути готовий вигляд

Сосиски виготовлені згідно із всіма нормами не повинні розпухати та розвалюватися. Якщо сосиска здулася або зморщилася в мікрохвильовій печі — в такому продукті багато води або інших добавок. Якщо ж вода при варінні сосисок або сардельок забарвилася – у них багато барвника, такі краще не їсти.

Як щодо смаку

Смак у натуральних сосисок має нагадувати якісне м'ясо. Цей ансамбль може бути доповнений часником, цибулею, чорним перцем та інших натуральних інгредієнтів. Справжні сосиски повинні мати свіжий, природний смак, який не перекривається хімічними або штучними добавками.

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