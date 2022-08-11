Що приготувати на Медовий Спас: млинці з маком та медом
11 серпня 2022 , 11:14Читать новость на русском
Джерело:cravings journal
Щороку християни Східного обряду святкують Спаса. Першим відзначають Медовий Спас – 14 серпня, згодом Яблучний – 19 числа, а наприкінці Горіховий – 29 серпня.
На Медовий Спас, або Маковія традиційного готуються страви з медом та маком. Ми підготували для вас рецепт смачних млинців з маком та медом, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
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До млинців можна подати домашню сметану, цедру цитрусових: апельсину, лимону, або кисло-молочний сир.
Рецепт млинців з маком та медом
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порції: 4
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 500 мілілітрів молока;
– 1 – 2 курячих яйця;
– 1 столова ложка цукру;
– 3 столові ложки олії;
– сіль.
Для начинки:
– 200 грамів маку;
– 2 столові ложки меду;
– 100 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 5 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- Запарте окропом мак, настоюйте його та злийте воду. Коли він охолоне – розітріть до білого кольору у ступі або в блендері.
- Додайте до нього мед та цукор і перемішайте.
- Для приготування тіста на млинці, курячі яйця потрібно збити з цукром і сіллю, всипте борошно. Додайте тепле молоко, олію і добре все змішайте, щоб не було грудочок.
- Розігрійте сковорідку на повільному вогні та обсмажуйте млинці з кожного боку по 1 – 2 хвилини.
- Готові млинці наповніть маковою начинкою та скрутіть у тонкі рулетики. Таку страву вже можна подавати до столу, але, щоб вона вийшла оригінальною – запечіть їх в духовці з вершковим маслом. А саме розігрійте духовку до 140 – 150 градусів. Млинці перекладіть вершковим маслом та запікайте 30 хвилин.
- Подавайте з улюбленим варенням, медом або сметаною.
Смачного!