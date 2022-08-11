Що приготувати на Медовий Спас: млинці з маком та медом

11 серпня 2022 , 11:14
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Джерело:

cravings journal

Щороку християни Східного обряду святкують Спаса. Першим відзначають Медовий Спас – 14 серпня, згодом Яблучний – 19 числа, а наприкінці Горіховий – 29 серпня.

На Медовий Спас, або Маковія традиційного готуються страви з медом та маком. Ми підготували для вас рецепт смачних млинців з маком та медом, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

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До млинців  можна подати домашню сметану, цедру цитрусових: апельсину, лимону, або кисло-молочний сир.

Рецепт млинців з маком та медом

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 200 грамів пшеничного борошна;
 – 500 мілілітрів молока;
 – 1 – 2 курячих яйця;
 – 1 столова ложка цукру;
 – 3 столові ложки олії;
 – сіль.
Для начинки:
 – 200 грамів маку;
 – 2 столові ложки меду;
 – 100 мілілітрів молока;
 – 1 столова ложка вершкового масла;
 – 5 грамів ванільного цукру.

Приготування:

  • Запарте окропом мак, настоюйте його та злийте воду. Коли він охолоне – розітріть до білого кольору у ступі або в блендері.
  • Додайте до нього мед та цукор і перемішайте.
  • Для приготування тіста на млинці, курячі яйця потрібно збити з цукром і сіллю, всипте борошно. Додайте  тепле молоко, олію і добре все змішайте, щоб не було грудочок.
  • Розігрійте сковорідку на повільному вогні та обсмажуйте млинці з кожного боку по 1 – 2 хвилини. 
  • Готові млинці наповніть маковою начинкою та скрутіть у тонкі рулетики. Таку страву вже можна подавати до столу, але, щоб вона вийшла оригінальною – запечіть їх в духовці з вершковим маслом. А саме розігрійте духовку до 140 – 150 градусів. Млинці перекладіть вершковим маслом та запікайте 30 хвилин.
  • Подавайте з улюбленим варенням, медом або сметаною.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак