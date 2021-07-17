Омлет з овочами: домашній рецепт смачного сніданку
17 липня 2021 , 09:35Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Думаєте, що приготувати на сніданок? Пропонуємо приготувати омлет по-новому. Подробиці – у матеріалі.
Ніжний омлет-рулет готують з яєць, молока з додаванням томатів, петрушки та сиру. За бажанням додавайте улюблені спеції та соуси.
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За десять хвилин – смачний та поживний сніданок у вас на столі. До страви подавайте свіжі овочі або салати.
Як приготувати омлет
- Час: 10 – 15 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 167 ккал
– 2 яйця;
– 2 столові ложки молока 2,5%;
– 1 – 2 томати;
– 50 грамів твердого сиру;
– петрушка;
– перець;
– сіль.
- У мисці збийте яйця, додайте сіль, перемішайте. Далі – додайте молоко, перемішайте до однорідної консистенції.
Яйця/ Фото Pexels
- Томати помийте, залийте окропом, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
Томати/ Фото Pexels
- Сир натріть на грубій тертці.
- На розігріту пательню додайте рослинну олію або вершкове масло, вилийте тісто, викладіть томати, петрушку, тертий сир, обсмажте кілька хвилин.
Процес обсмаження/ Фото Pexels
- За допомогою лопатки загорніть у рулет, перегорніть, обсмажте ще кілька хвилин.
Омлет з овочами/ Фото Pexels
- Викладіть на тарілку. Смачного!