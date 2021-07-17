Омлет з овочами: домашній рецепт смачного сніданку

17 липня 2021 , 09:35
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Джерело:

24 канал

Думаєте, що приготувати на сніданок? Пропонуємо приготувати омлет по-новому. Подробиці – у матеріалі.

Ніжний омлет-рулет готують з яєць, молока з додаванням томатів, петрушки та сиру. За бажанням додавайте улюблені спеції та соуси. 

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За десять хвилин – смачний та поживний сніданок у вас на столі. До страви подавайте свіжі овочі або салати.

Як приготувати омлет

  • Час: 10 – 15 хвилин
  • Порції:  1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 167 ккал
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 2 столові ложки молока 2,5%;
– 1 – 2 томати;
– 50 грамів твердого сиру;
– петрушка;
– перець;
– сіль.
  1. У мисці збийте яйця, додайте сіль, перемішайте. Далі – додайте молоко, перемішайте до однорідної консистенції.

Яйця/ Фото Pexels

  1. Томати помийте, залийте окропом, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
  2. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Томати/ Фото Pexels

  1. Сир натріть на грубій тертці.
  2. На розігріту пательню додайте рослинну олію або вершкове масло, вилийте тісто, викладіть томати, петрушку, тертий сир, обсмажте кілька хвилин.

Процес обсмаження/ Фото Pexels

  1. За допомогою лопатки загорніть у рулет, перегорніть, обсмажте ще кілька хвилин.

Омлет з овочами/ Фото Pexels

  1. Викладіть на тарілку. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева