Сирні оладки: рецепт смачного сніданку з фруктами

Думаєте, що приготувати на сніданок? Ми підготували для вас рецепт запашних сирних оладок, які сподобаються усім. Запишіть собі рецепт.
Пишні оладки готують з додаванням домашнього сиру, молока та яєць. Вони легкі у приготуванні. Вже за 20 хвилин смачний сніданок у вас на столі.
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Подавайте готові оладки з полуницею, будь-якими фруктами, сметаною або йогуртом.
Як приготувати сирні оладки
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 175 ккал
– 200 грамів домашнього сиру;
– 50 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки борошна;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 – 2 столові ложки рослинної олії;
– ванільний цукор;
– 50 грамів полуниці;
– 30 грамів лохини;
– мед;
– сіль.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Домашній сир пропустіть через сито. У мисці змішайте яйця з сиром, перемішайте.
- Далі – додайте сіль, борошно, цукор, ванільний цукор, молоко, перемішайте до однорідної консистенції.
Процес обсмаження оладок на пательні/ Фото Рexels
- На розігрітій пательні з олією обсмажте оладки з двох сторін до золотої скоринки.
- Полуницю помийте, розріжте навпіл.
- Лохину помийте, викладіть фрукти у тарілку.
Сирні оладки з фруктами/ Фото Рexels
- Викладіть на тарілку готові оладки, додайте мед. Подавайте гарячими. Смачного!