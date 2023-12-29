Не з ікрою чи шпротами: найкращий рецепт канапок на Новий рік
29 грудня 2023, 14:03Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Новорічні канапки – не просто страва, вона може стати витонченим шедевром. Ця закуска не лише про смак, а й про естетику, особливо на святковому столі.
Канапки – найпопулярніша закуска на Новий рік. Сьогоднішня пропозиція є легкою версією для тих, кому набридли традиційні поєднання. Обов'язково спробуйте цей рецепт!
Цікаво Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою
Рецепт канапе з моцарелою та помідорами
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
– 70 грамів житнього хліба;
– 10 грамів масла;
– 60 грамів сиру моцарелла;
– 70 грамів листя салату;
– 170 грамів помідорів;
– спеції: сіль, перець, свіжий базилік до смаку.
Приготування:
- Хліб намажте маслом.
- Додайте зелень, нарізану моцарелу і кружечки помідорів.
- Приправте базиліком та спеціями.