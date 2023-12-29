Не з ікрою чи шпротами: найкращий рецепт канапок на Новий рік

29 грудня 2023, 14:03
Читать новость на русском

Джерело:

Fajne gotowanie

Новорічні канапки – не просто страва, вона може стати витонченим шедевром. Ця закуска не лише про смак, а й про естетику, особливо на святковому столі.

Канапки – найпопулярніша закуска на Новий рік. Сьогоднішня пропозиція є легкою версією для тих, кому набридли традиційні поєднання. Обов'язково спробуйте цей рецепт!

Цікаво Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Рецепт канапе з моцарелою та помідорами

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 70 грамів житнього хліба;
– 10 грамів масла;
– 60 грамів сиру моцарелла;
– 70 грамів листя салату;
– 170 грамів помідорів;
– спеції: сіль, перець, свіжий базилік до смаку.

Приготування:

  1. Хліб намажте маслом.
  2. Додайте зелень, нарізану моцарелу і кружечки помідорів.
  3. Приправте базиліком та спеціями.
Дуже апетитно: як приготувати салат з ананасами.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська