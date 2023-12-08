Магія новорічного столу: який рецепт м'яса обрати для свята

8 грудня 2023, 20:20
Читать новость на русском

Джерело:

Fajne gotowanie

Соковита свинина – чудовий варіант для смачної новорічної вечері. Це елегантна страва, яка ідеально підходить для урочистих випадків.

Новий Рік – це час радості, святкувань та, звісно ж, виняткової смачної їжі. І якщо ви вирішили вражати гостей та близьких особливо вдало приготованим м'ясом, то медальйони з корейки та грибів – це саме те, що вам потрібно.

Цікаво Як приготувати курку в духовці: поради, що зроблять улюблену страву ще апетитнішою

Рецепт свинини на Новий рік

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячої корейки без кісток;
– 100 грамів борошна;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 3 яйця;
– 2 цибулини;
– 400 грамів шампіньйонів;
– 100 грамів масла;
– 200 грамів олії;
– 400 грамів сиру гауда;
– спеції: сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Свинячу корейку наріжте скибочками товщиною 2 – 3 сантиметри.
  2. Потовчіть молотком для м’яса, приправте сіллю та перцем.
  3. Обваляйте в пшеничному борошні.
  4. Збийте яйця в мисці.
  5. Вимочіть м'ясо в яйці, а потім в панірувальних сухарях.
  6. На сковороді розігрійте олію і обсмажте свинину.
  7. Гриби подрібніть.
  8. Цибулю очистіть і наріжте кубиками.
  9. На сковороді розігрійте масло, обсмажте цибулю та гриби, посоліть та поперчіть.
  10. На свинячу відбивну викладіть гриби і посипте тертим сиром.
  11. Запікайте в духовці 3 хвилини.
  12. Подавайте з відвареною картоплею і салатом з квашеної капусти.
Це потрібно точно знати: який буряк слід додавати у борщ.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська